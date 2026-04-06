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경기남부경찰, 보복대행 범죄 가담한 23명 입건…상선 추적 중

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본문 요약

경기남부경찰청은 돈을 받고 남의 집에 찾아가 오물을 투척하거나 레커칠을 하는 등 이른바 '보복 대행' 범죄에 가담한 23명을 입건했다고 6일 밝혔다.

실행 행위자에게 금전 보상을 준 점을 들어 사적 모임에서 주도한 범행이 아닌 전문적인 보복 대행업체일 가능성에 무게를 두고 있다.

경기남부청은 서울 양천경찰서에서 검거한 보복 대행의 상선이 경기 남부지역 사건과도 연관성이 있는지 확인 중이다.

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(제공 = 경향신문&NAVER MEDIA API)

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경기남부경찰, 보복대행 범죄 가담한 23명 입건…상선 추적 중

입력 2026.04.06 13:44

  • 김태희 기자

  • 기사를 재생 중이에요

경기남부경찰청. 경기남부경찰청 제공

경기남부경찰청. 경기남부경찰청 제공

경기남부경찰청은 돈을 받고 남의 집에 찾아가 오물을 투척하거나 레커칠을 하는 등 이른바 ‘보복 대행’ 범죄에 가담한 23명을 입건했다고 6일 밝혔다.

경기 남부지역에서 현재까지 확인된 보복 대행 범죄는 총 15건이다. 평택과 수원에서 각 3건씩 발생했으며, 화성과 안산이 각 2건, 군포·의왕·시흥·광명·과천에서 각 1건씩 발생했다.

적발된 15건 가운데 5건(검거 9명 중 5명 구속)은 검찰에 송치됐으며 3건(4명 검거)은 타 경찰서로 이송됐다. 나머지 7건은 현재 수사 중이다. 수사 중인 7건의 경우 10명의 피의자 중 5명이 검거되고 5명은 이미 수감 중인 것으로 확인됐다.

이들은 주로 피해자의 집 현관문에 인분이나 음식물 쓰레기를 투척하거나, 래커칠 및 명예훼손성 유인물을 살포하는 등의 방식으로 범행했다.

경기남부경찰청은 ‘상선’ 수사에 대해서는 광역수사단에 맡겨 전담하도록 했다. 광역수사단은 현재 보복 대행업체 한 곳을 특정해 실제 운영자와 범행을 사주한 이를 추적 중이다.

실행 행위자에게 금전 보상을 준 점을 들어 사적 모임에서 주도한 범행이 아닌 전문적인 보복 대행업체일 가능성에 무게를 두고 있다. 경기남부청은 서울 양천경찰서에서 검거한 보복 대행의 상선이 경기 남부지역 사건과도 연관성이 있는지 확인 중이다.

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