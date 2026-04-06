유럽 수입 화물 이틀이면 배송···인천공항 UPS 특송물류센터 확장

미국의 최대 특송·물류기업인 UPS(United Parcel Service)가 인천공항 특송물류센터를 확장했다.

인천국제공항공사는 지난 3일 인천공항 화물터미널에서 ‘인천공항 UPS 특송물류센터 확장 개소식’을 개최했다고 6일 밝혔다.

UPS는 1907년 미국에서 설립된 세계 최대 특송·물류 기업으로, 전 세계 220여개국에서 운송·물류 서비스를 제공하고 있다.

UPS는 이번에 300억원을 들여 6400㎡ 규모로 새로운 설비를 구축했다. 이는 기존 면적보다 화물 대응 설비를 4배 이상 확대한 것이다.

또한 첨단 자동화 분류 시스템을 도입해 시간당 수입 화물 처리 용량을 최대 4.5배까지 끌어올렸다.

이에 따라 수입 화물 처리 능력이 연간 최대 2만7000t에서 19만t으로 크게 증가한 데다 아·태지역에서 들어오는 수입화물은 통관 후 배송까지 최대 하루, 유럽발 화물은 이틀이면 수도권 배송이 가능하다.

이번 확장으로 해외 핵심 부품과 필수 소비재가 병목 없이 국내 산업 현장으로 신속하게 유입될 수 있는 기반이 마련됐다.

또한 최근 중동 정세 불안으로 글로벌 물류 공급망이 흔들리고 있는 가운데 글로벌 특송 1위 기업인 UPS가 인천공항에 대규모 투자를 단행, 인천공항이 동북아 항공물류 허브로서의 경쟁력을 국제적으로 인정받고 있음을 보여줬다는 평가이다.

김범호 인천국제공항공사 사장직무대행은 “전 세계 물류가 정체된 상황에서도 인천공항은 글로벌 물류 허브의 역할을 다하며 국가 경제에 기여하고 있다”고 말했다.

한편 인천공항 항공화물은 지난해 295만t으로, 국제화물 기준 세계 3위를 달성했다.