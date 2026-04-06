서울시, 영동대로 복합환승센터 냉난방에 한강 물 쓴다…연간 6억2000만원 절감

서울시가 영동대로 복합환승센터에 한강 수열에너지를 활용한 냉난방 시스템을 도입한다. 서울시 공공 인프라 최초의 수열에너지 공급 사업으로, 운영비 절감과 온실가스 감축 효과가 기대된다.

서울시는 6일 한국수자원공사와 영동대로 복합환승센터 수열에너지 공급사업 실시협약을 체결했다고 밝혔다. 시는 올해 수열공급시설 설계에 착수해 연말까지 관로공사를 마친 뒤 복합환승센터 완공 일정에 맞춰 2030년부터 공급을 시작할 계획이다.

수열에너지는 강물·바닷물·지하수 등 수자원의 열을 냉난방에 활용하는 기술이다. 물은 대기보다 온도 변화가 훨씬 적어 여름에도 강물은 대기보다 시원하고, 겨울에는 대기보다 따뜻하다.

이런 온도 차를 이용해 여름에는 건물 내부의 열을 강물로 내보내 냉방을 하고, 겨울에는 강물의 열을 건물 내부로 끌어들여 난방한다. 국내에서는 롯데타워, 코엑스 등 대형 민간 건물이 한강 수열을 이미 활용 중이다.

수열을 활용하면 전기요금 등 운영비를 매년 6억2000만원 줄이고, 매년 1498t의 온실가스를 감축할 수 있다고 시는 설명했다. 아울러 지상 녹지광장에 냉각탑을 설치할 필요가 없어 주변 경관과 조화를 이루는 친환경 공간을 만들 수 있는 것도 장점이다. 도심의 열섬현상, 소음, 진동 문제도 줄어든다.

영동대로 복합환승센터 사업구간 인근 100m 이내에는 봉은사로를 따라 수도권 광역상수도 1단계 관로가 통과해 대규모 인프라 투자 없이도 수열에너지 활용이 가능하다.

영동대로 복합환승센터는 2021년 착공해 2029년 완공 예정이다. GTX-A 등을 비롯해 5개 철도노선과 지상버스를 하나로 묶어 동남권 국제교류복합지구의 대중교통체계를 지원한다. 공연·전시 등 다양한 문화 콘텐츠를 선보일 공간도 들어선다.

임춘근 서울시 도시기반시설본부장은 “영동대로 복합환승센터에 공급되는 한강 수열에너지는 도시 인프라 에너지 패러다임을 바꾸는 첫걸음”이라며 “2030년 본 공급 개시까지 차질 없이 추진해 환경과 시민 모두를 위한 지속 가능한 도시 모델을 구현하겠다”고 말했다.