‘리뷰 알바’ 미끼 피싱 피해금 1억6000만 원···한·중 공조로 환수해 피해자에게 전달

가짜 인터넷 쇼핑몰에서 판매하는 물건을 구매한 것처럼 꾸미고 판매자에게 유리한 댓글을 달아주는 역할(일명 ‘리뷰 알바)을 하면 돈을 주겠다는 사기범들에게 속아 거액을 뜯긴 피해자들이 한·중 국제공조 수사를 통해 피해금을 전액 돌려받았다.

강원경찰청은 최근 쇼핑몰 대리구매 사기 피해자 6명에게 피해금 1억6000만 원을 돌려줬다고 6일 밝혔다.

사기범들은 2023년 6월부터 2024년 1월까지 가짜 쇼핑몰 사이트에서 판매하는 물건을 구매한 것처럼 꾸미고 리뷰를 작성해주면 돈을 주겠다고 꼬드겨 국내 피해자 6명으로부터 총 1억6000만 원을 가로챘다.

강원경찰청은 중국 공안과의 국제공조 수사를 통해 중국 현지에서 40대 중국인 A씨 등 사기범 4명을 검거하는 데 이바지했다.

이후 지난해 2월 A씨 등 피싱 범죄 조직원들이 중국 법원에서 재판을 받는 과정에서 “한국 피해자들에게 돈을 돌려주고 싶다”라는 뜻을 밝힌 사실을 확인했다.

이어 중국 측 법률대리인을 통해 관련 절차를 확인한 뒤 지난달 6일 강원경찰청으로 피해자 6명을 초청해 피해금 전액을 돌려줬다.

강원경찰청 관계자는 “피싱 피해금을 되찾는 ‘초국가적 환수’에 힘을 쏟고 있다”고 말했다.

강원경찰청은 전화금융사기(보이스피싱) 범죄 사건에 대한 신속한 추적과 피해 회복을 위해 올해 형사기동대에 ‘국제공조반’을 신설했다.