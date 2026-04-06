“땅은 공공이, 집은 도민이”···제주에도 첫 ‘반값아파트’ 뜬다

도내 첫 토지공유주택 제주시 삼도이동에 6월 분양 공고···2027년 9월 입주 목표

토지는 공공이 보유하되 주택은 분양자가 소유하는 ‘토지임대부 분양주택(토지공유 주택)’이 제주에서 첫 선을 보인다.

제주도는 제주개발공사와 함께 오는 6월 제주시 삼도이동에 토지공유 주택 2개 단지, 총 72세대에 대한 분양공고를 실시한다고 6일 밝혔다. 10월 당첨자 발표를 거쳐 2027년 9월 입주를 목표로 한다.

토지공유 주택은 공공기관이 땅을 소유하고 건물 소유권만 개인이나 입주자가 갖는 주택이다. 토지비가 분양가에서 제외되는 구조인 만큼 시세보다 낮은 가격으로 주택을 분양받을 수 있어 이른바 ‘반값 아파트’로 불린다.

도는 고금리와 건축비 상승으로 내 집 마련이 갈수록 어려워진 무주택 도민을 위해 기존 임대형 이외에도 분양형 주택이라는 선택지를 추가하게 됐다고 설명했다.

도가 이번에 보급할 분양주택은 전용면적 49㎡ 16세대, 59㎡ 56세대로 구성됐다. 건물 분양가는 약 2억2000만~2억6000만원, 토지임대료는 월 20만~30만원 수준으로 책정될 예정이다.

도는 최근 공급된 통합공공임대주택의 임대 조건인 보증금 4000만원, 월 35만원 수준보다 저렴한 조건이라고 설명했다. 최종 분양가격은 분양가 심사 등 사전절차를 거쳐 확정된다.

공급 대상은 무주택자 중 주거 취약계층과 미래 세대를 우선으로 한다. 2세 미만 신생아 가구 25호, 청년․신혼부부․생애최초 각 11호를 우선 배정하고, 나머지 14호는 일반분양으로 공급할 계획이다.

토지임대부 분양주택은 전매제한 10년이 적용된다. 10년 이내에는 공공이 환매하고 이후에는 시장에 매도할 수 있다.

환매 조건은 거주 기간에 따라 다르게 적용된다. 거주의무기간인 5년 이내에는 최초 분양가에 은행 이자를 더한 금액으로 환매가 이뤄진다. 5년 초과 10년 이하 구간에서는 감정평가를 통해 시세 상승분 일부를 반영한다.

박재관 제주도 건설주택국장은 “주거종합계획의 일환인 공공주택 7000호 공급을 위해 공공분양뿐만 아니라 통합공공임대, 특화형 매입임대 등 다양한 방식을 병행 추진하고 있다”고 말했다.