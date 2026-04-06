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‘고물가 시대’ 동네슈퍼서만 파는 990원짜리 소주 나왔다

입력 2026.04.06 14:21

선양소주가 출시한 990원짜리 소주 ‘착한소주 990’ 이미지. 선양소주 제공

선양소주가 출시한 990원짜리 소주 ‘착한소주 990’ 이미지. 선양소주 제공

고물가 시대에 990원짜리 소주가 출시됐다. 990만병만 동네슈퍼에서 한정 판매되는 상품이다.

충청권 주류기업인 선양소주는 ‘착한소주 990’을 전국 시장에 본격 공급한다고 6일 밝혔다. 착한소주 990은 선양소주가 소상공인시장진흥공단, 한국수퍼체인유통사업협동조합과 협약을 맺고 990만병을 한정 생산해 동네슈퍼에만 공급하는 제품이다.

소비자 판매 가격은 1병(360㎖) 당 990원으로, 기존 소주 1병 당 판매 가격이 1500원 안팎인 것과 비교하면 500원 가량 저렴하다. 가격은 낮췄지만 국내산 쌀·보리 증류원액을 함유한 알코올 도수 16도 제품으로, 품질 면에서는 기존 제품들과 차이가 없다.

선양소주는 착한소주 990을 수도권을 중심으로 한국수퍼체인유통사업협동조합에 소속된 전국 1만개 중소슈퍼 회원사에 공급한다. 990원짜리 소주 출시와 판매는 소상공인시장진흥공단의 제안을 받은 선양소주와 한국수퍼체인유통사업조합의 협력으로 이뤄졌다.

선양소주는 원가 상승 부담에도 가격을 낮춘 제품을 생산하고, 한국수퍼체인유통사업조합이 회원사 유통망을 통해 유통마진을 최소화 했다. 소상공인시장진흥공단은 이렇게 출시된 착한소주가 정가에 판매될 수 있도록 가격 표시와 운영 가이드라인을 제시했다.

선양소주 관계자는 “착한소주 990은 합리적인 가격과 품질을 갖춘 제품을 동네슈퍼에 공급해 민생경제 회복과 골목상권 활성화에 힘을 보태려는 프로젝트”라며 “단순한 저가 전략이 아니라 고물가와 불경기 속에서 서민들이 소주 한 병이라도 부담 없이 즐기도록 하고, 서민 경제에 온기를 더하고자 하는 의지가 담긴 제품”이라고 말했다.

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