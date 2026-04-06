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한국도로공사는 지난해 1년간 해외에서 SOC 공기업 최대 규모인 1888억원을 수주했다고 6일 밝혔다.

지난해 12월에는 1350억원 규모의 튀르키예 크날르~말카라 고속도로 운영·유지관리 사업을 수주했다.

2024년 10월에도 튀르키예에서 1606억원 규모의 나카스~바삭세히르 고속도로 투자·운영유지관리 사업을 따낸 바 있다.

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도로공사 “해외사업 누적 수주 6838억원…14개국서 19건 수행 중”

입력 2026.04.06 15:00

  • 최미랑 기자

  • 기사를 재생 중이에요

튀르키예에서 신설 중인 나카스-바삭세히르 노선에 접속 예정인 O-7 고속도로. 한국도로공사는 나카스-바삭세히르 사업에 참여하고 있다. 한국도로공사 제공

튀르키예에서 신설 중인 나카스-바삭세히르 노선에 접속 예정인 O-7 고속도로. 한국도로공사는 나카스-바삭세히르 사업에 참여하고 있다. 한국도로공사 제공

한국도로공사는 지난해 1년간 해외에서 SOC(사회간접자본) 공기업 최대 규모인 1888억원을 수주했다고 6일 밝혔다. 누적 기준으로 해외사업 첫해인 2005년 4억원 수준이던 수주액이 지난해 누적 6838억원에 이르렀다. 현재 전 세계 14개국에서 총 19건의 사업을 수행하고 있다.

기존의 시공감리 등 단순한 기술용역을 넘어서 대형 투자개발사업의 운영·유지관리 등 고부가가치 사업을 확대했다고 공사는 설명했다.

지난해 12월에는 1350억원 규모의 튀르키예 크날르~말카라 고속도로 운영·유지관리 사업을 수주했다. 2024년 10월에도 튀르키예에서 1606억원 규모의 나카스~바삭세히르 고속도로 투자·운영유지관리 사업을 따낸 바 있다.

나카스~바삭세히르 사업은 투자개발사업 방식으로 추진되는 총사업비 2조6000억원 규모의 고속도로 신설 사업이다. 도로공사와 삼성물산 등으로 구성된 컨소시엄은 도로 완공 후 15년 6개월간 운영·유지관리 분야에 참여한다.

시공·컨설팅 분야에서도 지난해 8월에 필리핀 라구나 호수변 도로망 건설 복합 시공감리 사업(민간동반 430억원 규모)을, 12월에 말레이시아 다차로 무정차톨링 구축 컨설팅 사업(민간동반 48억원)을 수주한 바 있다. 말레이시아 전국 유료도로에 무정차 통행료 납부 시스템을 구축하는 이 사업은 한국형 하이패스를 수출한 첫 사례이기도 하다.

도로공사 관계자는 “민관 협력을 통한 공격적인 사업 발굴과 전략적 접근으로 K-도로가 세계로 뻗어 나갈 수 있도록 최선을 다하겠다”라고 말했다.

필리핀 라구나 호수변 도로망 건설 시공감리 사업 현장. 한국도로공사 제공

필리핀 라구나 호수변 도로망 건설 시공감리 사업 현장. 한국도로공사 제공

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