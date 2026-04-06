개통 두 달도 안된 도로서 동시다발 지반 침하···부산 만덕~센텀 고속화도로 ‘말썽’

5㎝ 가량 침하 등 총 6곳에서 발생 시, 터널 공사 흙 되메우기서 부실 추정

개통한 지 두 달도 되지 않은 부산 만덕~센텀 도시고속화도로의 진입로에서 지난 4일 동시다발로 지반침하가 발생했다. 부산시는 지하 터널 공사 후 흙을 다시 메우는 과정에서 부실이 있었던 것으로 보고 있다. 시는 구간별 모니터링과 GPR(지반검사)를 등을 통해 대책을 마련한다는 계획이다.

6일 부산시에 따르면 내성지하차도에서는 4곳에서 깊이 5㎝ 가량의 지반침하가 발생했다. 수영강변지하차도는 2곳에서 지반침하로 인한 도로 높이차가 발생했다.

부산시는 해당 구간의 차량운행을 중지하고 도로 복구에 나섰다. 수영강변 지하차도는 5일 오후 10시50분쯤 통행이 재개됐고, 내상지하차도는 6일 오전 6시30분쯤 긴급복구를 완료했다.

만덕~센텀 도시고속화도로는 지난 2월 개통했다.

김효숙 부산시 건설본부장은 부산시청에서 백브리핑을 열고 “동절기 공사 후 토사 되메우기를 했는데 해빙기와 차량 운행 영향으로 지반이 일부 가라앉은 것으로 추정한다”며 “수영강변 지하차도는 GPR 검사를, 내성 지하차도는 직접 굴착해 확인한 결과 공동 발견 등 특이사항은 없었다”고 말했다.

부산시는 앞으로 2주간 구간별 모니터링과 지반검사 등을 집중적으로 진행한다는 계획이다.

한편 부산시가 교통통제 안내문자를 보내는 과정에서 시민들에게 지반침하 사실을 알리지 않은 점도 논란으로 불거졌다.

김기환 시민안전실장은 “문자메시지 용량 제한으로 (지반침하 사유가) 빠졌다”며 “차후에는 2번을 보내더라도 이유를 설명하도록 하겠다”고 말했다.