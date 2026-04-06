익산 양식장서 토사 무너져···배수로 작업하던 40대 이주노동자 사망

전북 익산의 한 양식장에서 배수로 공사를 하던 태국인 이주노동자가 토사에 매몰돼 숨졌다. 전북 지역 산업 현장에서는 최근 이주노동자가 작업 중 목숨을 잃는 사고가 이어지고 있어 대책 마련이 시급하다는 지적이 나온다.

6일 경찰에 따르면 이날 오전 10시 23분쯤 전북 익산시 신용동 소재의 한 양식장에서 배수로 공사를 하던 태국 국적 노동자 A씨(40대)가 숨졌다. 당시 A씨는 배수관 연결을 위해 굴착해 둔 구덩이 내부에서 작업하던 중 인근에 적치돼 있던 흙더미가 무너지면서 매몰된 것으로 파악됐다.

사고 직후 현장에 있던 양식장 업주가 굴착기를 동원해 구조를 시도했으나 A씨는 머리 등에 중상을 입고 현장에서 사망했다. 경찰은 정확한 사인 규명을 위해 국립과학수사연구원에 부검을 의뢰할 방침이다. 경찰 관계자는 “토사에 눌린 질식사인지, 구조 과정에서 발생한 외상에 의한 사망인지 등 모든 가능성을 열어두고 구체적인 사인을 조사 중”이라고 밝혔다.

이주노동자의 사망 사고는 이번이 처음이 아니다. 앞서 지난달 12일 오후 4시 41분쯤에는 부안군 줄포농공단지 내 플랜트 설비 공장에서 태국인 노동자 B씨(24)가 기계에 끼여 숨졌다. B씨는 배관 내부 교반기 설치 작업 중 임시 고정된 파이프를 제거하다 가이드 장치에 목이 끼인 것으로 조사됐다.

사망 사고가 반복되자 노동계는 현장의 구조적 문제를 지적하고 나섰다. 민주노총 전북본부는 성명을 통해 “언어 장벽과 불안정한 고용 구조 속에서 이주노동자들이 위험 작업에 집중되는 반면, 안전교육과 보호조치는 충분히 제공되지 않고 있다”고 밝혔다. 이어 “비용 절감을 우선시하는 현장 운영 방식이 안전관리 부실과 노동자의 죽음으로 이어지고 있다”며 제도 개선을 촉구했다.