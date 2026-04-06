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롯데온 “온세상 쇼핑 페스타” 쿠폰 등 쏜다

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롯데쇼핑 이커머스인 롯데온이 오는 15일까지 '온세상 쇼핑 페스타' '를 펼친다.

또 계열사의 온·오프라인 혜택을 연결한 엘타운에서는 가나 프리미엄샵을 비롯해 롯데GFR, 롯데월드, 롯데면세점, 롯데칠성 등 그룹사 혜택을 챙길 수 있다.

롯데온 관계자는 "이번 온쇼페에서는 매일 다양한 브랜드를 릴레이로 제안해 고객이 취향을 찾아갈 수 있도록 준비했다"며 "구매할수록 혜택이 커지는 적립 특가부터 매일 발급되는 쇼핑 지원금까지 고물가시대 쇼핑의 즐거움을 누리시길 바란다"고 말했다.

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(제공 = 경향신문&NAVER MEDIA API)

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롯데온 “온세상 쇼핑 페스타” 쿠폰 등 쏜다

입력 2026.04.06 15:11

수정 2026.04.06 15:54

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  • 정유미 기자

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롯데온

롯데온

롯데쇼핑 이커머스인 롯데온이 오는 15일까지 ‘온세상 쇼핑 페스타’(온쇼페)를 펼친다.

6일 롯데온에 따르면 이번 온쇼페는 ‘10일간의 역대급 브랜드 라인업’을 슬로건으로 쿠폰과 쇼핑 지원금 등 최대 20% 할인 쿠폰을 준다.

온앤더클럽 회원은 최대 7% 할인이 가능한 중복쿠폰을 얻을 수 있고 결제 수단에 따라 최대 10% 할인을 더 받을 수 있다.

20만원 이상 구매한 고객에게 1만원 결제 혜택과 매일 즉시 사용할 수 있는 엘포인트 쇼핑지원금도 지급한다. 구매 금액에 따라 적립 혜택이 커지는 ‘적립 특가’도 선보인다. MLB 볼캡, 타미진스 티셔츠, 달바 선크림, 롯데 두바이 찰떡파이 등 행사 상품 구매 시 추가로 1000·2000·3000 엘포인트를 제공한다.

브랜드별로 최대 혜택을 주는 ‘포커스 온 브랜드’에는 라코스테, 입생로랑, 타미힐피거 등 패션·뷰티·리빙 전 카테고리를 아우르는 브랜드가 참여한다. 대표적으로 라코스테, BYC, 입생로랑, 프로쉬, 지오다노, 블루독패밀리, 타미힐피거, 제이에스티나 등이 있다.

롯데온에서만 만나볼 수 있는 그룹사 콘텐츠도 준비했다. 롯데웰푸드가 새롭게 선보이는 ‘가나 프리미엄샵’은 오픈 기념으로 ‘프리미엄가나’ 6행시에 참여하면 경품을 증정한다. 또 계열사의 온·오프라인 혜택을 연결한 엘타운(L.TOWN)에서는 가나 프리미엄샵을 비롯해 롯데GFR, 롯데월드, 롯데면세점, 롯데칠성 등 그룹사 혜택을 챙길 수 있다.

롯데온 관계자는 “이번 온쇼페에서는 매일 다양한 브랜드를 릴레이로 제안해 고객이 취향을 찾아갈 수 있도록 준비했다”며 “구매할수록 혜택이 커지는 적립 특가부터 매일 발급되는 쇼핑 지원금까지 고물가 시대 쇼핑의 즐거움을 누리시길 바란다”고 말했다.

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