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본문 요약

도널드 트럼프 미국 대통령이 비속어를 섞어가며 이란을 향해 호르무즈 해협을 개방하라고 압박하고 나선 데 대해 미 정치권에서도 비판의 목소리가 커지고 있다.

2021년 1·6 의회 폭동 사태 직후 트럼프 대통령에 수정헌법 25조를 적용해야 한다는 주장이 제기됐으나 실제로 적용된 적은 없었다.

버니 샌더스 무소속 상원의원은 "이란과의 전쟁 발발 한 달 만에 나온 대통령의 부활절 발언은 위험하고 정신적으로 불안정한 인물의 횡설수설"이라며 "의회는 지금 당장 행동해야 한다. 이 전쟁을 끝내야 한다"고 말했다.

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(제공 = 경향신문&NAVER MEDIA API)

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“제정신 아니다”···트럼프 ‘빌어먹을, 미친놈들아’ 욕설에 미 정치권서 ‘직무정지’ 거론도

입력 2026.04.06 15:21

수정 2026.04.06 16:01

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  • 김희진 기자

  • 기사를 재생 중이에요

민주당 의원들 중심 비판 목소리 커져

보수 일각서도 트럼프 행위 “악” 치부

도널드 트럼프 미국 대통령. UPI연합뉴스

도널드 트럼프 미국 대통령. UPI연합뉴스

도널드 트럼프 미국 대통령이 비속어를 섞어가며 이란을 향해 호르무즈 해협을 개방하라고 압박하고 나선 데 대해 미 정치권에서도 비판의 목소리가 커지고 있다. 민주당을 중심으로 트럼프 대통령의 직무를 정지시켜야 한다는 주장도 나온다.

트럼프 대통령은 5일(현지시간) SNS 트루스소셜에 “화요일(7일)은 이란에서 발전소의 날이자 교량의 날이 될 것”이라며 “빌어먹을 해협을 열어라 미친놈들아, 그렇지 않으면 지옥에서 살게 될 것”이라고 밝혔다. 자신이 설정한 시한까지 이란이 협상에 응하지 않으면 발전소와 다리 등에 대대적 공격을 나서겠다고 위협한 것이다. 트럼프 대통령은 이후 오는 6일로 예고했던 공격 유예 시한을 7일 오후 8시로 또 한 번 미뤘다.

척 슈머 민주당 상원 원내대표는 이 같은 발언을 두고 “미국 대통령은 소셜미디어에서 제정신이 아닌 미치광이처럼 폭언을 쏟아내고 있다”며 “그는 전쟁범죄가 될 수도 있는 위협을 가하면서 동맹국을 멀어지게 하고 있다”고 비판했다. 이어 “이것이 그의 본모습이지만 우리의 모습은 아니다”며 “우리나라는 훨씬 더 나은 모습을 누릴 자격이 있다”고 덧붙였다.

크리스 머피 민주당 상원의원은 “내가 트럼프 정부의 각료라면 부활절 연휴 동안 헌법학자들에게 전화를 걸어 수정헌법 제25조에 관해 자문했을 것”이라며 “트럼프 대통령은 완전히 제정신이 아니다. 이미 수천명을 죽였고 앞으로 더 많은 사람을 죽일 것”이라고 밝혔다. 그러면서 “발전소와 교량을 폭파하고 무고한 이란 사람들을 죽인다고 해서 해협이 다시 열리지도 않을 것이며 이는 명백한 전쟁 범죄”라며 “공화당 지도부는 그를 막아야 한다”고 했다.

수정헌법 25조는 대통령이 직무상 권한과 의무를 수행할 수 없을 경우 부통령과 내각 과반의 찬성을 거쳐 부통령이 직무를 대행하도록 하는 내용을 담고 있다. 2021년 1·6 의회 폭동 사태 직후 트럼프 대통령에 수정헌법 25조를 적용해야 한다는 주장이 제기됐으나 실제로 적용된 적은 없었다.

버니 샌더스 무소속 상원의원은 “이란과의 전쟁 발발 한 달 만에 나온 대통령의 부활절 발언은 위험하고 정신적으로 불안정한 인물의 횡설수설”이라며 “의회는 지금 당장 행동해야 한다. 이 전쟁을 끝내야 한다”고 말했다.

보수 진영에서도 트럼프 대통령에 대한 비판이 나왔다. 한때 ‘마가(MAGA·미국을 다시 위대하게)’ 진영의 강성 친트럼프 인사였다가 트럼프 대통령과 갈등을 빚고 결별한 마저리 테일러 그린 전 공화당 하원의원은 “행정부 내 기독교인들은 모두 하나님에 용서를 구하고 대통령의 광기를 막아야 한다”고 적었다. 이어 “대통령은 제정신이 아니고, 당신들은 모두 공범”이라고 주장했다.

그린 전 의원은 “호르무즈 해협이 봉쇄된 건 미·이스라엘이 ‘이란이 언제든 핵무기를 개발할 것’이라는 수십년간 반복해온 거짓 주장에 근거해 이란을 상대로 이유 없는 전쟁을 시작했기 때문”이라며 “이것은 미국을 다시 위대하게 만다는 것이 아니라 악이다”고 비판했다.

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