베트남에 한국형 제조혁신 ‘K-스마트’ 공장 진출

정부가 한국형 제조혁신 모델을 베트남에 선보인다.

중소벤처기업부와 스마트제조혁신추진단은 올해부터 오는 2029년까지 베트남 디지털전환을 위한 스마트공장 실증데모센터 구축·제조혁신 전문인력 양성 사업을 추진한다고 6일 밝혔다.

베트남 하노이 한베과학기술원(VKIST)에 ‘스마트공장 실증데모센터’를 구축하고, 현지 제조기업의 디지털 전환(DX)과 제조혁신 역량 강화를 지원하는 것이 골자다. VKIST는 한국 정부가 ODA 사업(공적개발원조) 일환으로 설립한 연구기관이다.

베트남은 제조업 중심의 경제 성장 전략을 추진하고 있으며 국가 핵심 과제로 디지털 전환을 꼽고 있다.

전자와 기계, 섬유 제조 산업이 가파르게 성장하고 있는 베트남은 동남아시아의 대표 생산기지로 자리잡고 있다. 제조업이 국내총생산(GDP)에서 차지하는 비중은 2023년 기준으로 약 32%에 달한다.

하지만 현지 중소 제조기업의 스마트공장 도입 수준은 아직 초기 단계이며 스마트공장 전문 인력도 부족한 실정이다.

이에 베트남 정부는 한국에 스마트공장 정책 경험과 기술 협력을 요청했고, 이후 양국 간 제조혁신 협력 논의를 통해 사업을 추진해왔다.

중기부는 이에 따라 베트남 VKIST 내 스마트공장 실증·데모센터를 구축해 한국의 스마트 제조 기술과 솔루션을 체험하고 실증할 수 있는 거점을 마련한다는 계획이다. 센터는 기술 실증과 교육, 협력 네트워크 구축 기능을 갖춘 산·학·연 협력 플랫폼으로 운영된다.

또 디지털 전환에 어려움을 겪는 베트남 제조기업을 대상으로 전문가 컨설팅과 공정 개선을 지원한다. 약 60건의 현장 진단과 사전 컨설팅을 실시, 이 중 35개 기업을 선정해 단계별 스마트공장 구축을 지원할 예정이다. 약 150명의 스마트 제조 전문인력도 양성한다.

정부뿐 아니라 연구기관과도 협력에 나선다. 한국은 베트남 과학기술부 산하 기술혁신청(SATI)과 VKIST 등 현지 기관과 네트워크를 구축하고, 스마트 제조 협력 확대를 위한 논의를 이어왔다.

중기부 관계자는 “이 사업은 한국형 스마트공장 정책 경험을 다른 국가의 제조혁신에 적용하는 산업 협력형 공적개발원조(ODA) 모델”이라며 “단순 기술 지원을 넘어 제조혁신 정책 경험 등 네트워크를 구축해 양국 간 산업 협력 확대에 기여할 것”이라고 말했다.