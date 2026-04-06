교도 “중 원전서 200건 이상 결함 확인, ‘기술력·안전 의식 부족탓’”

중국의 원전 규제당국이 2011~2024년 사이 중국 내 원전들에서 적어도 200건 이상의 부실 공사와 설비 결함 등을 적발한 것으로 확인됐다고 교도통신이 5일 보도했다. 통신은 중국의 원전 규제를 담당하는 국가핵안전국 보고서를 확인한 결과 이같이 나타났으며 국가핵안전국이 관련 업계에 안전 조치를 강화할 것을 지시했다고 전했다.

국가핵안전국 보고서에 따르면 미국의 원전 업체인 웨스팅하우스 일렉트릭이 개발한 가압경수로인 AP1000을 도입한 원전에서는 배관 설계에서 문제점이 확인됐으며 중국 당국은 기술 면에서의 능력 부족을 지적했다. AP1000은 세계 최초의 차세대 원전으로, 중국에서는 저장성 산먼 원전과 산둥성 하이양 원전 등 두 곳의 원전에 채택됐다. 이들 원전에서는 주요 배관의 두께와 곡률에서 결함이 발견됐으며, 산먼 원전의 가동은 당초 2013년 예정에서 2018년으로, 하이양 원전의 가동은 2014년에서 2018년으로 연기됐다.

중국은 2011년 후쿠시마 제1원전 사고 후 신규 원전 승인을 중단했지만 이듬해인 2012년부터는 다시 원전 건설을 시작했다. 2030년이 되면 중국 원전의 발전 용량은 세계 1위가 될 것으로 예상된다. 2025년 말 현재 중국은 59기의 원전을 보유하고 있으며, 이는 미국과 프랑스에 이어 세계에서 3번째로 많은 수치다.

통신은 국가핵안전국 보고서에 따르면 2013년 2월 랴오닝성 훙옌허 원전에서는 원자로 냉각에 사용하는 보조 급수탱크에서 비정상적 변형이 발견됐다고 전했다. 설계도대로 작업이 되지 않은 이 사례에 대해 보고서에는 안전의식 결여가 문제의 원인이라고 강하게 비난하는 내용이 포함됐다.

다른 사례로 푸젠성 남동부의 닝더 원전에서는 2011년 9월에서 11월 사이 실시된 수압 테스트에서 열전달 튜브의 누출이 감지됐다. 이후 비슷한 문제가 다른 네곳의 원전에서도 확인됐다. 보고서는 원전 운영자들의 “경험과 기술력이 부족하다”면서 조사와 수리에 “엄청난 노동력과 자재가 낭비됐다”고 지적했다고 통신은 전했다.

또 광둥성의 타이산 원전에서는 콘크리트 강도가 기준을 충족하지 못한 것으로 확인됐으며, 푸젠성의 푸칭 원전에서는 원자로 내부에 이물질이 남아 있는 사례가 확인됐다. 이 원전에서는 작업자들이 매뉴얼을 무시한 탓에 중요한 장비를 손상시킨 사례도 있었다.

일본의 원전 전문가들은 중국 원전의 이 같은 실태에 대해 문제가 발견되지 않은 상태에서 원전을 운영했다면 심각한 사고가 발생할 수 있다고 경고하면서 일부 사례는 “상식을 벗어났다”고 지적했다고 통신은 전했다. 일본 NGO인 원자력자료정보실 마쓰쿠보 하지메 공동대표는 “미국, 유럽, 일본의 상황과 비교했을 때 중국의 원전은 일반적으로 더 짧은 기간에 더 맞은 비용으로 완공되는 것으로 여겨진다”고 지적했다.