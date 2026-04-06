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민주당 “공천 심사·경선 결과 불복해 가처분 신청 시 공천 불복 행위 간주”

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본문 요약

더불어민주당이 6일 6·3 지방선거 공천심사나 경선에 불복해 가처분 신청을 하는 경우 공천 불복 행위로 간주하겠다고 밝혔다.

조 사무총장은 공문에서 "시·도당 재심위원회는 경선에 대한 재심에서 신청자 주장이 허위로 판명되거나 무고임이 밝혀질 경우 이를 해당 행위, 공천 불복 행위로 간주할 것"이라며 "그에 상응하는 징계 처분은 물론 향후 선거 출마 시 불이익을 받을 수 있음을 후보자와 후보자 선거사무소에 반드시 통보해 주시기 바란다"고 밝혔다.

또 "공천심사 결과, 경선 결과에 대해 가처분 신청은 당헌 제84조에 의거해 공천 불복행위로 간주된다"고 밝혔다.

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민주당 “공천 심사·경선 결과 불복해 가처분 신청 시 공천 불복 행위 간주”

입력 2026.04.06 15:59

  • 김한솔 기자

  • 기사를 재생 중이에요

조승래 더불어민주당 사무총장이 지난 1일 국회에서 열린 비공개 최고위원회의를 마친 뒤 김관영 전북지사에 대한 제명 조치를 했다고 밝히고 있다. 연합뉴스

조승래 더불어민주당 사무총장이 지난 1일 국회에서 열린 비공개 최고위원회의를 마친 뒤 김관영 전북지사에 대한 제명 조치를 했다고 밝히고 있다. 연합뉴스

더불어민주당이 6일 6·3 지방선거 공천심사나 경선에 불복해 가처분 신청을 하는 경우 공천 불복 행위로 간주하겠다고 밝혔다.

민주당은 지난 3일 조승래 사무총장 명의 공문으로 지난달 30일 최고위에서 논의된 정청래 대표 지시사항을 각 시·도당 사무처장과 후보자 선거사무소에 안내했다.

조 사무총장은 공문에서 “시·도당 재심위원회는 경선에 대한 재심에서 신청자 주장이 허위로 판명되거나 무고임이 밝혀질 경우 이를 해당 행위, 공천 불복 행위로 간주할 것”이라며 “그에 상응하는 징계 처분은 물론 향후 선거 출마 시 불이익을 받을 수 있음을 후보자와 후보자 선거사무소에 반드시 통보해 주시기 바란다”고 밝혔다.

또 “공천심사 결과, 경선 결과에 대해 가처분 신청은 당헌 제84조(선거 부정 및 공천 불복에 대한 제재)에 의거해 공천 불복행위로 간주된다”고 밝혔다. 당헌 제84조3항에 따르면 공천 불복 시 이후 모든 선거에 10년 간 후보자가 될 수 없다.

앞서 김관영 전북지사는 지역 청년들에게 대리 운전비 명목의 현금을 제공한 의혹으로 지난 1일 당에서 제명됐다. 전북지사 연임에 도전할 계획이었던 김 지사는 당의 제명 결정 직후 법원에 제명에 대한 효력정지 가처분 신청을 한 상태다.

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