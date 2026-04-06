민주당 “공천 심사·경선 결과 불복해 가처분 신청 시 공천 불복 행위 간주”

더불어민주당이 6일 6·3 지방선거 공천심사나 경선에 불복해 가처분 신청을 하는 경우 공천 불복 행위로 간주하겠다고 밝혔다.

민주당은 지난 3일 조승래 사무총장 명의 공문으로 지난달 30일 최고위에서 논의된 정청래 대표 지시사항을 각 시·도당 사무처장과 후보자 선거사무소에 안내했다.

조 사무총장은 공문에서 “시·도당 재심위원회는 경선에 대한 재심에서 신청자 주장이 허위로 판명되거나 무고임이 밝혀질 경우 이를 해당 행위, 공천 불복 행위로 간주할 것”이라며 “그에 상응하는 징계 처분은 물론 향후 선거 출마 시 불이익을 받을 수 있음을 후보자와 후보자 선거사무소에 반드시 통보해 주시기 바란다”고 밝혔다.

또 “공천심사 결과, 경선 결과에 대해 가처분 신청은 당헌 제84조(선거 부정 및 공천 불복에 대한 제재)에 의거해 공천 불복행위로 간주된다”고 밝혔다. 당헌 제84조3항에 따르면 공천 불복 시 이후 모든 선거에 10년 간 후보자가 될 수 없다.

앞서 김관영 전북지사는 지역 청년들에게 대리 운전비 명목의 현금을 제공한 의혹으로 지난 1일 당에서 제명됐다. 전북지사 연임에 도전할 계획이었던 김 지사는 당의 제명 결정 직후 법원에 제명에 대한 효력정지 가처분 신청을 한 상태다.