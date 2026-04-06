인천 용현동~서울 오류동 연결 제4경인고속화도로 ‘순항’

민자적격성조사서 타당성 확보 2030년 착공, 2024년 준공 목표

인천 미추홀구에서 서울 구로구까지 연결하는 제4경인 고속화도로가 민자적경성 조사에서 사업 타당성을 확보했다.

인천시는 2024년 10월 한국개발연구원 공공투자관리센터(PIMAC)에 의뢰한 ‘제4경인 고속화도로 민간투자사업’이 민자적격성 조사에서 사업 타당성을 확보했다고 6일 밝혔다.

제4경인 고속화도로는 제1·2 경인고속도로의 교통 혼잡을 완화하고, 인천 동서축 간선도로망을 구축하는 핵심 사업이다.

인천 미추홀구 용현동(인천대로)에서 수도권제1순환고속도로 장수IC와 부천을 거쳐 서울 구로구 오류동(오류IC)까지 연결되는 총연장 18.69㎞, 왕복 4~6차로의 자동차 전용도로이다.

수도권제1순환고속도로와 연결되는 장수JCT 구간을 제외한 대부분은 지하터널로 건설되며, 총사업비는 1조 8015억원이다.

예정대로 진행된다면 내년 전략환경영향평가와 2027~2028년 제3자 제안공고 및 우선협상대상자 선정을 거쳐 2030년 착공, 2034년 준공 목표이다.

제4경인 고속화도로는 2024년 7월 롯데건설에서 민간투자사업으로 제안했다. 인천시는 관계기관 협의를 거쳐 같은 해 10월 한국개발연구원에 민자적격성조사를 의뢰했다.

민자적격성조사는 비용 대비 편익(B/C) 분석을 포함한 사업타당성(AHP) 검토와 민간투자방식 적합성(VfM) 여부를 판단하는 절차이다.

PIMAC은 제4경인 고속화도로의 B/C는 1.25. AHP는 0.64로 사업 타당성이 있는 것으로 분석했다.

제4경인 고속도로가 개통되면 2035년 기준 경인고속도로와 제2경인고속도로 교통량은 각각 10.2%, 13.2% 감소할 것으로 예측됐다. 또 인천항에서 서울 강남까지 첨두시간대 통행시간도 97분에서 72분으로 최대 25분 단축될 것으로 전망된다.

유정복 인천시장은 “제4경인 고속화도로가 개통되면 인천 원도심 접근성이 획기적으로 개선되고, 기존 동서축 교통 혼잡이 크게 완화될 것”이라고 말했다.

더불어민주당 소속 인천시장 후보인 박찬대 국회의원은 이날 사업제안사인 롯데건설에게 “인천에는 인천대교 등 유료도로가 8곳이나 있다”며 “제4경인 고속화도로는 50년간 운영되는 ‘손익공유형(BTO-A)’ 민자사업인 만큼, 합리적 통행료 체계를 마련해 줄 것”을 당부했다.