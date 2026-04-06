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장동혁 국민의힘 대표가 6일 인천에서 현장 지도부 회의를 열고 6·3 지방선거 지원에 나섰지만 인천 지역 당내 인사들과 충돌했다.

윤상현 의원 등은 장 대표를 향해 "비상체제 전환"을 촉구하는 등 비판을 쏟아냈고, 장 대표는 "귀한 시간을 당내 얘기로 보내는 것은 아깝다"고 맞받았다.

장 대표는 이날 인천시당에서 최고위원회의를 열고 "지난 4년 인천은 어려움 속에서도 유정복 시장의 리더십으로 눈부신 발전의 길을 걸어왔다"며 인천시장 후보로 공천된 유 시장을 치켜세웠다.

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(제공 = 경향신문&NAVER MEDIA API)

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장동혁 면전서 윤상현 “민심 처참, 비상체제 전환을”···장 “시간 아까워” 공개 충돌

입력 2026.04.06 16:16

수정 2026.04.06 16:21

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지방선거 지원 나선 장 대표

인천 지역 인사들 쓴소리

장동혁 국민의힘 대표가 6일 인천 남동구 인천시당에서 열린 현장 최고위원회의에 참석해 같은 당 윤상현 의원과 인사하고 있다. 연합뉴스

장동혁 국민의힘 대표가 6일 인천 남동구 인천시당에서 열린 현장 최고위원회의에 참석해 같은 당 윤상현 의원과 인사하고 있다. 연합뉴스

장동혁 국민의힘 대표가 6일 인천에서 현장 지도부 회의를 열고 6·3 지방선거 지원에 나섰지만 인천 지역 당내 인사들과 충돌했다. 윤상현 의원 등은 장 대표를 향해 “비상체제 전환”을 촉구하는 등 비판을 쏟아냈고, 장 대표는 “귀한 시간을 당내 얘기로 보내는 것은 아깝다”고 맞받았다.

장 대표는 이날 인천시당에서 최고위원회의를 열고 “지난 4년 인천은 어려움 속에서도 유정복 시장의 리더십으로 눈부신 발전의 길을 걸어왔다”며 인천시장 후보로 공천된 유 시장을 치켜세웠다. 장 대표는 인천시가 도입한 ‘천원주택’ 정책을 “우리 당 전국 공약으로 확대하는 것을 검토하겠다”며 “유 시장과 국민의힘을 선택해 주신다면 인천을 더 키우고 시민의 삶을 더 잘 보살피겠다는 약속을 드린다”고 말했다.

장 대표가 발언을 마치자 일부 인천 지역 의원·당협위원장들은 장 대표를 향한 쓴소리를 내놨다. 윤 의원은 최저치를 기록 중인 당 지지율을 거론하며 “인천 민심은 처참할 지경”이라며 “우리 당 후보들은 겉으로는 웃고 환호하지만 속마음은 정말 슬프고 애처롭다”고 말했다. 윤 의원은 “여론조사는 민심이 우리에게 주는 최후의 통첩”이라며 “우리 후보자들은 당 중앙의 변화와 혁신, 비상체제로의 전환을 솔직히 원하고 있다”고 말했다. 비상대책위원회나 선거대책위원회 체제 전환을 요구한 것으로 풀이된다.

배준영 의원도 “역대 선거에서 인천은 바로미터 역할을 해왔지만 지금 힘든 게 현실”이라고 말했다. 정승연 인천 연수구갑 당협위원장도 “많은 주민이 하는 공통적인 얘기가 ‘싸우지 말라, 왜 이렇게 분열을 하냐’는 것”이라고 말했고 손범규 인천 남동구갑 당협위원장은 “오늘이 지방선거 D-58인데 공천 갈등 문제만 연일 보도된다”고 말했다. 손 위원장은 “장 대표가 선출됐을 때 우리 당의 혁신에 대한 희망과 기대를 했는데, 그런 혁신을 이뤘는지 (의문)”이라며 “이제는 선민후당으로 바뀌어야 한다”고 말했다.

그러자 장 대표는 “이 귀한 시간을 당내 얘기로 보내는 것은 너무 아깝다. 비공개 (회의) 때 말씀하셔도 된다”며 “이 시간에는 민주당에 대한 비판, 앞으로 인천에 어떤 것들이 필요한지 말씀하기에도 시간이 부족하다”고 불쾌감을 드러냈다.

장 대표는 지난 2일 <장대표 어디가?>라는 이름의 유튜브 채널을 개설했다. 유튜브 영상에서는 장 대표가 서울 경희대 근처 부동산 업체를 방문하고 식당에서 청년들과 부동산 문제를 대화하는 모습이 담겼다. 일각에선 지방선거를 앞두고 후보들이 장 대표에게 지원 요청을 하지 않을 조짐이 보이자 독자 행보를 시작한 게 아니냐는 해석이 나온다. 지난 1일 장 대표가 서울 마포구에서 부동산 간담회를 개최하고 ‘반값 전세’를 1호 공약으로 발표했을 때도 서울시장·구청장 주요 후보들은 참석하지 않았다.

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