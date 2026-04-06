[단독]군 정신건강 진료 연간 4만9천건, 전문의는 39명뿐…인프라 ‘한계’

장병들이 군에서 정신건강 진료를 받는 건수가 연간 4만9000여건에 달하는 가운데, 군대 내 정신과 전문의는 39명뿐인 것으로 나타났다. 매년 1000명 이상의 장병이 정신질환 관련 사유로 전역하는 만큼 치료 환경을 개선하기 위한 국방부 차원의 대책이 시급하다는 지적이 나온다.

경향신문이 6일 국회 국방위원회 소속 백선희 조국혁신당 의원실을 통해 확보한 자료를 종합하면, 군에서 발생하는 정신건강 진료 건수는 지난해 4만9517건에 달하는 것으로 파악됐다. 육·해·공군이 제출한 자료에 따르면, 지난해 기준 정신건강 진료를 받은 건수는 육군 3만8712건, 해군 6080건, 공군 4725건으로 나타났다.

군대 내 정신과 전문의 숫자는 부족했다. 지난달 기준 군 보건의료기관 소속 정신과 전문의는 총 39명으로 군 병원에 28명, 사단급에 11명이 배치된 것으로 파악됐다. 군은 정신건강의학과 진료가 필요한 장병의 경우 민간병원에서도 진료를 받을 수 있도록 하고 있다고 밝혔지만, 군 자체적으로 대응할 수 있는 인프라가 부족하다는 지적이 나온다.

매년 1000명 이상의 장병이 정신질환으로 전역하는 만큼 군의 치료 인프라를 개선해야 할 필요성이 제기된다. 육군에서는 정신질환 사유로 조기 전역한 장교·부사관·병사를 모두 포함하면 2023년에 2777명, 2024년 2246명, 지난해 1845명이었다. 감소세를 보였지만 여전히 1000명을 넘어서는 추세다. 공군에서 정신건강 사유로 조기 전역한 경우는 2023년 6명에 이어 2024년·2025년 모두 8명이었고, 해병대는 2023년 1명, 2024년 3명, 2025년에는 0명으로 나타났다. 자살 사망 건수도 육군(간부와 병사 포함)은 2023년 41건, 2024년 47건, 2025년 29건으로 집계됐고 공군은 각각 13명, 12명, 4명으로 나타났다.

백선희 의원은 “정신건강 문제로 인해 전역이 늘어나는 현실은 장병의 정신건강이 개인 차원을 넘어 국가 안보와 직결된 사안임을 보여준다”며 “정신건강 관리를 국방의 주요 과제로 인식하고, 군이 의료체계는 물론 예방과 관리 전반을 아우르는 종합 체계를 갖출 필요가 있다”고 밝혔다.