지난해 나라빚 1300조 넘어섰다···나라살림 2년 연속 100조원대 적자

2025회계연도 국가결산보고서 심의·의결

지난해 나라빚이 1년 새 130조원 가까이 늘면서 1300조원을 넘어섰다. 나라살림적자 폭도 100조원을 넘어서 역대 네번째로 많았다. 나라살림은 2년 연속 100조원대 적자를 기록했다. 다만 국내총생산(GDP) 대비 관리재정수지 적자 비율은 예상보다 소폭 줄었다.

정부는 6일 국무회의를 열고 ‘2025회계연도 국가결산보고서’를 심의·의결했다.

국가채무(중앙+지방정부)는 1년전보다 129조3000억원 늘어난 1304조5000억원으로 집계됐다. GDP 대비 국가채무 비율은 49%로 전년대비(46%) 3%포인트 올랐다.

국가채무는 2016∼2018년 600조원대, 2019년 723조2000억원에서 코로나19 시기를 거치며 2020년 846조6000억원, 2021년 970조7000억원으로 늘었다. 2022년에는 1067조4000억원을 기록하며 처음으로 1000조원을 넘었다.

재정경제부 관계자는 “지난해 계엄 여파에 따른 내수 위축, 미국발 통상환경 급변 등 대내외 충격이 동시에 닥쳤다”며 “정부는 두 차례의 추가경정예산 편성 등 재정의 적극적 역할을 강화했다”고 말했다.

또한 지난해 총세입은 597조9000억원, 총세출은 591조원로 집계됐다. 정부의 여윳돈 성격인 세계잉여금은 3조2000억원이었다. 총수입(637조4000억원)에서 총지출(684조1000억원)을 뺀 통합재정수지는 46조7000억원 적자였다.

여기서 사회보장성기금수지(국민연금, 사학연금, 고용보험, 산재보험)를 제외해 실질적인 나라살림을 보여주는 관리재정수지는 104조2000억원 적자를 기록했다. 적자 규모는 2년 연속 100조원대를 웃돌고 있다. 적자 폭으로는 2022년(117조원), 2020년(112조원), 2024년(104조8000억원) 이어 역대 네 번째다.

다만 정부가 지난해 제시한 예상치(111조6000억원)보다는 적자 규모가 7조4000억원 줄었다. 국내총생산(GDP) 대비 관리재정수지 적자 비율도 애초 예상치(4.2%)보다 낮은 3.9%로 집계됐다. 이는 세입이 예상보다 1조 8000억 원 늘어난 데다, 주택도시기금 지출이 예산 대비 14조3000억 원 줄어든 결과로 풀이된다.

올해도 정부가 확장 재정 방침을 분명히 하면서 국가 채무 증가세는 이어질 것으로 보인다. 정부는 지난해 2025~2029 국가재정운용계획에서 관리재정수지 적자 비율로 ‘4% 초반 수준’을 목표치로 제시했다. 이 비율 대로라면 올해 연말에는 국가채무 규모가 1400조원을 넘어서게 된다.

구윤철 부총리 겸 재정경제부 장관은 “대규모 세수결손 및 재정수지 악화 흐름에서 벗어나 재정운용이 정상화된 모습”이라며 “국민연금기금의 운용수익 증가로 기금의 장기재정 안정성도 크게 향상됐다”고 밝혔다.