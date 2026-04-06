베트남 국회 올해 첫 회기 개막···‘또 럼 신임 서기장 체제’ 시동

베트남 제16대 국회의 첫 회기가 시작되면서 팜 민 찐 총리의 후임을 비롯해 국가 최고 고위직이 선출된다. 지난 1월 베트남공산당 전당대회에서 연임에 성공한 ‘1인자’ 또 럼 서기장의 친정 체제를 공고히 하는 인물로 내각이 구성될 것이라는 관측이 우세하다.

베트남 국회는 6일부터 오는 23일까지 국가주석과 총리, 국회의장 등 베트남 의전서열 2~4위를 포함한 39개 고위직을 선출한다. 이 기간 부총리와 각 부처 장관, 부주석, 최고인민법원장(대법원장), 국가감사원장, 국회 상임위원회 위원장, 국회 사무총장 등도 결정된다.

로이터통신은 이날 국회 만장일치 표결로 쩐 탄 만 국회의장(64)이 연임에 성공했다고 보도했다. 부패 스캔들에 휘말린 브엉 딘 후에 전임 국회의장이 사퇴한 자리를 지난해 5월 이어받은 그는 공안이나 군부 출신이 아닌 정통 행정 관료다.

이번 회기는 경찰 출신인 럼 서기장이 전당대회 선출을 거쳐 연임을 확정한 이후 처음으로 열리는 국회다. 국가주석이었던 그는 2024년 8월 응우옌 푸 쫑 전 서기장이 서거한 직후 후임으로 선출됐다. 지난 1월, 5년에 한번씩 열리는 공산당 전당대회에서 향후 5년간 집권이 확정됐다.

쫑 전 서기장이 구성한 지도부 임기가 올해 끝나면서 본격적인 럼 서기장 지도부 체제로 전환될 전밍이다. 공안장관 재임 당시 고강도 수사를 통해 경쟁자를 차례로 제거해온 럼 서기장은 공안 인사를 고위직에 대거 기용하고 있다. 최고위직 인선에 럼 서기장의 영향력이 반영될 것이라는 관측이 나온다. 베트남공산당은 이미 차기 주석·총리를 선임한 것으로 전해졌지만, 내정자는 대외적으로 공개하지 않았다.

특히 ‘실권 2인자’이자 국정운영 실무를 담당하는 차기 총리직에 누가 뽑힐지 주목받고 있다. 2021년 취임한 찐 현 총리(68)가 연임할 가능성은 희박하다. 베트남에서 ‘빅 5’(서기장, 총리, 국가주석, 국회의장, 당 중앙서기처 상임서기)는 핵심 의사결정 기구인 정치국의 국원 지위를 유지해야 하는데, 그는 만 65세 이상 연임 제한 규정으로 인해 지난 1월 공산당 전당대회에서 자격을 상실했다.

차기 주자로는 레 민 흥 전 베트남 중앙은행 총재(56)와 응우옌 호아 빈 부총리(68) 등이 거론되고 있다.

46세의 나이로 ‘베트남 중앙은행 최연소 총재’ 타이틀을 단 흥은 금융 실무에 밝은 인물로 평가된다. 럼 서기장이 ‘연 10% 이상 경제 성장’을 목표로 삼은 만큼 기존 원로 수뇌부 대신 실무를 잘 아는 관료로 ‘물갈이’할 수 있다는 전망이 나온다. 그는 럼 서기장의 멘토였던 레 민 흐엉 전 공안장관의 아들이기도 하다.

경찰관 출신인 빈 부총리는 최고인민검찰원(대검찰청)·최고인민법원 원장과 국회의원 등 입법부, 사법부, 행정부를 두루 거친 인물이다. 베트남에서는 내각을 이끈 경험이 있는 부총리가 총리로 추대되는 사례가 여럿 있다. 찐 총리 역시 부총리 출신이다.

의전서열 2위이자 군 통수권을 가진 국가주석도 교체될 전망이다. 럼 서기장의 견제 세력으로 꼽힌 군부 출신 르엉 끄엉 현 국가주석(69)도 지난 1월 정치국원 명단에서 제외되면서 퇴임이 확정됐다. 싱가포르 매체 비즈니스타임스는 럼 서기장이 국가주석을 겸임해 자신의 권력을 더 공고히 하는 시나리오도 펼쳐질 수 있다고 분석했다.