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이진숙 전 방송통신위원장이 대구시장 대신 국회의원 보궐선거에 출마해달라는 장동혁 국민의힘 대표의 제안에 6일 "기차는 떠났다"며 선을 그었다.

주 의원은 오는 8일 기자회견을 열고 대구시장 선거와 관련한 입장을 밝힐 예정이다.

두 사람이 무소속 출마에 나서면 대구시장 선거는 민주당 소속의 김 전 총리와 국민의힘 최종 후보와의 4파전으로 치러질 가능성이 높다.

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이진숙 “당이 조선민주주의인민공화국, 기차 떠났다”…대구시장 선거 4파전 초읽기?

입력 2026.04.06 16:46

이진숙 전 방송통신위원장이 6일 오후 대구 중구 선거사무소에서 기자들과 만나 질문에 답하고 있다. 연합뉴스

이진숙 전 방송통신위원장이 6일 오후 대구 중구 선거사무소에서 기자들과 만나 질문에 답하고 있다. 연합뉴스

이진숙 전 방송통신위원장이 대구시장 대신 국회의원 보궐선거에 출마해달라는 장동혁 국민의힘 대표의 제안에 6일 “기차는 떠났다”며 선을 그었다. 주호영 의원은 컷오프(공천 배제) 효력정치 가처분 신청을 기각한 법원 결정에 불복해 항고했다. 국민의힘이 공천 난맥상을 좀처럼 해소하지 못하면서 대구시장 선거가 더불어민주당 김부겸 전 국무총리와 국민의힘·무소속 후보 간 다자구도로 치러질 가능성이 거론된다.

이 전 위원장은 이날 페이스북에 대구시장 출마 의지를 밝히는 게시물을 잇달아 올렸다. 이 전 위원장은 흰 재킷을 입고 ‘대구시장 예비후보 이진숙’이라고 적힌 흰 어깨띠를 두른 채 대구 달성공원 새벽시장에서 선거운동 하는 사진과 영상을 올렸다. 그는 이와 함께 “대구 바꾸라는 민심이 천심” “강한 대구, 강한 대한민국”이라고 적었다.

이 전 위원장은 또 차명진 전 의원의 글을 공유하고 “기차는 떠나고…”라는 말을 달았다. 해당 글에서 차 전 의원은 “장동혁의 이진숙 낙선운동”이라며 “이제 와서 재보궐선거 출마하란다. 이미 결혼해서 신혼여행 떠난 사람한테 프러포즈하고 자빠졌다”고 밝혔다. 장 대표는 전날 매일신문 유튜브에 출연해 “당은 이 전 위원장을 국회에서 더 필요로 하고 있다”며 보궐선거 출마를 권유했는데 이를 일축한 셈이다. 이 전 위원장은 뒤이어 “대구-서울 300km. 이렇게 거리가 먼가”라고 올렸는데, 장 대표 구상이 대구 민심과 동떨어져 있다는 뜻으로 풀이된다.

장 대표는 이날 “(이 전 위원장과) 이 문제를 터놓고 얘기하는 것에 언제든 열려있다”며 이 전 위원장을 설득하겠다는 입장을 밝혔다. 장 대표는 인천 ‘천원주택’ 현장을 방문한 뒤 기자들과 만나 “(이 전 위원장이) 찾아오셔도 좋고, 시간을 말씀해주시면 찾아가서라도 말씀을 나누겠다”고 말했다.

그러나 이 전 위원장은 이날 대구 중구 선거사무소에서 기자들과 만나 장 대표 발언에 대해 “특별히 드릴 말씀은 없다”며 “이정현 공관위가 사퇴했을 때 장 대표에게 전화했지만 받지 않았고, 콜백(회신)도 없었다”고 했다. 이 전 위원장은 이후 페이스북에 글을 올려 “당 중앙에서 결정한 것에 조금의 이의도 제기하지 못하는 곳은 조선민주주의인민공화국”이라면서 “대구시민의 뜻에 따라 시민의 판단을 받고 시민들의 선택을 받겠다”고 밝혔다.

주 의원 역시 무소속 출마를 검토하고 있다. 주 의원은 이날 서울남부지법의 컷오프 효력정지 가처분 신청 기각 결정에 대한 항고장을 제출했다. 주 의원은 오는 8일 기자회견을 열고 대구시장 선거와 관련한 입장을 밝힐 예정이다.

두 사람이 무소속 출마에 나서면 대구시장 선거는 민주당 소속의 김 전 총리와 국민의힘 최종 후보와의 4파전으로 치러질 가능성이 높다. 대구시장 경선 후보인 유영하 의원은 이날 채널A 유튜브에서 “표가 분산되면 선거는 어렵다”고 말했다.

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