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‘반포대교 추락’ 포르쉐 운전자 공범 구속기소

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본문 요약

프로포폴을 복용하고 운전하다 사고를 낸 운전자에게 약물을 건넨 혐의를 받는 전직 간호조무사가 재판에 넘겨졌다.

6일 경향신문 취재를 종합하면 서울서부지검은 이날 마약류관리법 위반 및 절도 혐의를 받는 A씨를 구속 기소했다.

A씨는 지난 2월25일 프로포폴에 취한 채 운전하다가 사고를 내 2명을 다치게 한 포르쉐 운전자 B씨에게 약물을 건넨 혐의를 받는다.

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‘반포대교 추락’ 포르쉐 운전자 공범 구속기소

입력 2026.04.06 18:20

  • 박채연 기자

  • 기사를 재생 중이에요

약에 취한 상태로 운전하다 구속된 포르쉐 운전자에게 약물을 건넨 혐의를 받는 전직 간호조무사가 지난 달 10일 구속 전 피의자 심문(영장실질심사)을 위해 서울서부지법에 출석하고 있다. 연합뉴스

약에 취한 상태로 운전하다 구속된 포르쉐 운전자에게 약물을 건넨 혐의를 받는 전직 간호조무사가 지난 달 10일 구속 전 피의자 심문(영장실질심사)을 위해 서울서부지법에 출석하고 있다. 연합뉴스

프로포폴을 복용하고 운전하다 사고를 낸 운전자에게 약물을 건넨 혐의를 받는 전직 간호조무사가 재판에 넘겨졌다.

6일 경향신문 취재를 종합하면 서울서부지검은 이날 마약류관리법 위반 및 절도 혐의를 받는 A씨를 구속 기소했다. A씨는 지난 2월25일 프로포폴에 취한 채 운전하다가 사고를 내 2명을 다치게 한 포르쉐 운전자 B씨에게 약물을 건넨 혐의를 받는다.

A씨는 지난달 2일 서울 용산경찰서에 찾아가 자신이 향정신성 약물을 건넸다는 취지로 자수했다. 그는 사건 관련 언론 기사들을 보고 경찰에 자진 출석한 것으로 파악됐다.

A씨는 사고 당일 서울 서초구 서초동의 한 건물 주차장에서 B씨의 차량 조수석에 탑승했던 것으로 파악됐다. A씨는 차량에서 B씨에 약물을 건네고 주사까지 놔준 것으로 의심받고 있다. A씨는 전직 간호조무사로, 11만명의 구독자를 갖고 있는 ‘인플루언서’이자 병원 마케팅 대행업체 대표로 알려진 B씨가 업무상 관계를 맺어온 병원에서 근무하던 직원인 것으로 알려졌다.

A씨는 지난달 10일 구속됐다. B씨는 같은 달 24일 마약류관리법 위반, 약물 운전 등 혐의로 구속기소됐다.

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