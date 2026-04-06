부천 요양원 건물서 80대 추락···병원 이송

6일 오후 5시19분쯤 경기 부천시 한 요양원 건물에서 80대 입소자 A씨가 추락했다.

A씨는 119구급대에 의해 인근 병원으로 옮겨졌다.

사고가 난 요양원은 건물 3층에 있는 것으로 파악됐다.

경찰은 목격자 진술 등을 토대로 정확한 사고 경위를 조사하고 있다.