부천 요양원 건물서 80대 추락···병원 이송

6일 오후 5시19분쯤 경기 부천시 한 요양원 건물에서 80대 입소자 A씨가 추락했다.
A씨는 119구급대에 의해 인근 병원으로 옮겨졌다.
사고가 난 요양원은 건물 3층에 있는 것으로 파악됐다.
경찰은 목격자 진술 등을 토대로 정확한 사고 경위를 조사하고 있다.
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입력 2026.04.06 18:54
6일 오후 5시19분쯤 경기 부천시 한 요양원 건물에서 80대 입소자 A씨가 추락했다.
A씨는 119구급대에 의해 인근 병원으로 옮겨졌다.
사고가 난 요양원은 건물 3층에 있는 것으로 파악됐다.
경찰은 목격자 진술 등을 토대로 정확한 사고 경위를 조사하고 있다.
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