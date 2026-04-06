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김동연 “역대 민주정부서 크고 작은 위기 돌파···경제사령관 필요”

입력 2026.04.06 19:52

김동연 더불어민주당 경기지사 예비후보. 김동연 캠프 제공

김동연 더불어민주당 경기지사 예비후보. 김동연 캠프 제공

김동연 더불어민주당 경기지사 예비후보는 6일 “경제를 잘 알고 즉시 실행할 경제 사령관이 필요하다”고 말했다.

김 예비후보는 이날 SNS에 “추미애 후보의 위기 돌파 도지사가 필요하다는 말을 적극 환영한다”며 이같이 밝혔다.

김 예비후보는 “대통령께서도 ‘전시 상황’을 언급할 만큼 심각한 상황”이라며 “경기도가 ‘경제 지원군’이 돼야 한다. 저 김동연은 준비돼 있다”고 밝혔다.

김 예비후보는 “역대 민주정부에서 크고 작은 위기를 돌파해 왔다. 김대중 대통령님 모시고, 청와대 행정관으로 IMF 위기극복에 함께했다”며 “노무현 대통령님 모시고, 대한민국 최초의 국가 장기발전전략인 ‘비전 2030’을 만들었다”고 했다.

이어 “문재인 대통령님 때는 초대 경제부총리로 지정학적 리스크에 따른 신용위기를 해결했다”며 “경제위기 헤쳐 나가는 이재명 대통령님의 짐, 제가 나눠지겠다”고 덧붙였다.

김 예비후보는 “위기돌파, 누가 준비된 후보이고, 누가 준비되지 않은 후보인지 당원과 도민들께서 판단해 주십시오”라며 “위기돌파, 검증된 경제사령관 저 김동연에게 맡겨달라”고 했다.

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