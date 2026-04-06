떠날 때도 최고의 별…돌아오자마자 ‘왕별’

여자프로농구 정규리그 시상식

KB에 통산 6번째 우승컵 안긴 박지수, 5번째 MVP 수상

박지수(28·KB)가 2년 만에 다시 여자프로농구 최고의 별이 됐다.



박지수는 6일 서울 드래곤시티호텔에서 열린 BNK금융 2025~2026 여자프로농구 정규리그 시상식에서 최우수선수(MVP)로 선정됐다.



정규리그 우승팀 KB 동료끼리 경쟁이었다. 박지수는 기자단 투표 결과 119표 중 53표를 받아 팀 동료 허예은(31표)과 강이슬(24표)을 따돌리고 데뷔 후 5번째 MVP를 차지했다. 정선민이 보유한 역대 정규리그 최다 MVP 수상 기록(7회)도 가시권에 뒀다.



박지수는 이미 2년 전 국내 리그에서 모든 것을 다 이룬 선수로 불렸다. 2023~2024시즌 KB의 정규리그 우승을 이끈 그는 당시 MVP 포함 역대 최초 개인상 8관왕 역사도 썼다. 이후 튀르키예 진출을 선택했던 배경이다. 명문 갈라타사라이에서 딱 한 시즌, 후회 없는 도전을 한 박지수는 이번 시즌 돌아오자마자 KB에 다시 통산 6번째 정규리그 우승컵을 안겼다.



농구계에서는 “박지수의 적은 박지수 본인뿐”이라 평가한다. 얼마나 건강한 몸을 유지하느냐가 관건이다.



박지수는 이번 시즌 초반 신우신염으로 6경기를 결장했다. 선발 출전은 1경기에 그치다보니 기록은 과거에 비해 떨어졌다. 득점(16.5점·3위), 리바운드(10.1리바운드·2위) 등 주요 부문에서 1위에 오르지 못했다.



박지수는 베스트5(센터)와 블록상을 수상했다. 윤덕주상·베스트5·득점상·리바운드상 등 4관왕에 오른 김단비(우리은행)에 기록으로는 뒤졌다.



그럼에도 MVP는 박지수가 가져갔다. KB가 다시 정규리그 우승을 이루기까지, 돌아온 박지수의 존재감이 얼마나 절대적이었는지 평가받은 결과다.



박지수는 “2년 전에는 이 자리에 오르고도 (챔피언 결정전) 정상을 밟지 못했다. 이번엔 더 열심히 준비하겠다”고 통합우승을 다짐했다.



감독상은 지난 시즌 최하위였던 하나은행을 정규리그 2위로 끌어올린 이상범 감독에게 돌아갔다. 단일리그 기준 비우승팀 사령탑이 감독상을 수상한 최초의 사례다.



베스트5에는 박지수·강이슬·허예은(이상 KB), 김단비, 안혜지(BNK)가 선정됐다. 신인선수상은 김도연(BNK), 기량발전상은 신이슬(신한은행)에게 수여됐다. 아시아쿼터선수상은 119표 만장일치로 이이지마 사키(하나은행)가 차지했다. 식스우먼상은 송윤하(KB), 우수수비선수상은 이해란(삼성생명), 모범선수상은 진안(하나은행)이 받았다.

