시한 또 연장…‘45일간 휴전’ 중재안도

트럼프, 이란 공격 하루 연기 “불발 땐 전부 파괴” 합의 압박 8일 ‘확전·휴전’ 분수령 전망 양국 ‘2단계 종전안’ 논의 보도

도널드 트럼프 미국 대통령이 이란 발전소에 대한 공격 유예 시한을 7일 오후 8시(현지시간)로 하루 연기하면서 이 시한이 확전과 휴전을 가를 분수령이 될 것으로 전망된다.



중재국들이 미·이란 사이를 오가며 45일간 휴전하는 방안을 논의 중이라는 보도가 나왔다.



트럼프 대통령은 5일 트루스소셜에 공격 유예 시한을 “미 동부시간 화요일(7일) 오후 8시!”(한국시간 8일 오전 9시)라고 적었다. 협상 마감 시점을 애초 6일로 예고했다가 하루 연장한 것이다.



그는 이날 월스트리트저널 인터뷰에서도 “만약 그들(이란)이 7일까지 계속 (호르무즈 해협을) 봉쇄하려 한다면 발전소는 하나도 남지 않을 것이고 교량도 서 있지 않을 것”이라고 말했다. 그는 “그들(이란 국민)은 우리가 그렇게 해주길 바라고 있다”며 “(그들은) 지옥에서 살고 있다”고 주장했다.



미·이란은 현재 중재국을 통해 메시지를 주고받고 있다. 미 온라인 매체 액시오스는 파키스탄·튀르키예·이집트 등 중재국들이 45일간 1단계 휴전하는 조건을 미·이란과 맞춰보는 중이라고 보도했다. 액시오스는 미·이스라엘 및 걸프 지역 소식통의 말을 인용해 “향후 48시간 내 미·이란이 부분적인 합의에 도달할 가능성은 희박하다”면서 “하지만 이번 최후의 노력은 급격한 확전을 막을 유일한 기회”라고 전했다.



로이터통신도 미·이란이 1단계 휴전 후 2단계 종전한다는 내용의 중재안을 수령했다고 보도했다.



트럼프 대통령도 이날 액시오스 인터뷰에서 미국과 이란이 “깊이 있는 협상”을 진행 중이라면서 자신이 제시한 시한 만료 전에 합의가 이뤄질 가능성을 거론했다. 그러면서 “만약 그들이 합의하지 않으면 나는 그곳의 모든 것을 날려버릴 것”이라고 재차 강조했다.



이란은 트럼프 대통령의 발전소 폭격 위협에 강경하게 맞섰다. 이란 정규군과 이슬람혁명수비대를 통합 지휘하는 중앙군사본부 하탐 알안비야는 6일 대변인 성명을 통해 “민간 목표물에 대한 (미국의) 공격이 되풀이된다면 우리의 다음 공격과 보복은 훨씬 더 파괴력이 크고 광범위할 것”이라고 경고했다.



미·이란 전쟁이 확전 기로에 서면서 국제유가는 오름세를 보였다. 6월 인도분 브렌트유 선물은 1.4% 상승한 배럴당 110.60달러, 5월 인도분 서부텍사스산원유 선물은 1.8% 오른 배럴당 113.60달러에 거래됐다.

