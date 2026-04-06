국제기구도 투자은행도 “한국 물가 더 오를 것” 경고장

AMRO, 한국 물가 전망 2.3%로

OECD 2.7%…JP모건은 2.6%

‘중동발 고유가 영향’ 전망치 조정

전문가 “러시아산 원유도 검토를”

중동전쟁에 따른 에너지발 충격이 커지면서 ‘물가 상승’ 경고등이 켜졌다. 아세안+3 거시경제조사기구(AMRO)가 올해 한국 소비자물가 상승률 전망치를 기존 대비 0.4%포인트 올리는 등 중동분쟁 장기화에 따라 주요 기관 및 투자은행(IB)이 잇따라 한국의 물가 전망치를 상향 조정하고 나섰다.



AMRO는 6일 발표한 ‘2026년 지역경제전망(AREO)’ 보고서에서 세계 에너지 가격 상승을 반영해 올해 한국 소비자물가 상승률을 2.3%로 전망했다. 이는 지난달 10일 한국 연례협의 보고서에서 제시했던 전망치(1.9%)보다 0.4%포인트 높다. AMRO는 글로벌 에너지 가격 상승과 지속적인 역내 에너지 수급 차질 가능성을 추가적인 인플레이션 위험 요인으로 지목했다. AMRO는 아세안 10개국과 한·중·일 등 13개 회원국의 경제 동향을 점검하고 정책을 권고하는 국제기구다.



다른 주요 경제 기관들도 물가 전망치를 상향 조정했다. 앞서 경제협력개발기구(OECD)가 한국의 물가 전망치를 2.7%로 0.9%포인트 대폭 올렸다. 이날 골드만삭스는 ‘한국의 유가 충격에 관한 보고서’를 통해 한국의 물가 상승률을 3분기 평균 2.6%로 높여 잡았고, 유가가 추가로 상승하고 원화가치가 5% 넘게 떨어지면 물가 상승률이 3%를 넘을 수도 있다고 전망했다. 국제금융센터에 따르면 해외 주요 IB 8곳이 제시한 올해 소비자물가 상승률 전망치 평균은 지난 2월 말 2.0%에서 3월 말 2.4%로 한 달 새 0.4%포인트 상승했다.



국제유가가 고공행진을 이어가면서 향후 전망은 더욱 어둡다. JP모건은 단기적으로 국제유가가 배럴당 120~130달러까지 오를 수 있으며, 호르무즈 해협 봉쇄가 5월 중순까지 이어질 경우 150달러를 웃돌 수 있다고 경고했다.



정부는 석유 최고가격제 도입과 유류세 인하로 물가 상승 압력을 억제하고 있으나 재정 여력을 고려할 때 유가 상승분을 정부가 온전히 감내하기는 어려운 실정이다. 특히 고유가가 석유제품을 넘어 공업제품과 서비스 품목까지 전방위적으로 끌어올리는 ‘2차 파급효과’가 본격화되고 있다.



이날 구윤철 부총리 겸 재정경제부 장관은 청와대에서 열린 비상경제점검회의에서 “나프타 원료 가격 상승으로 위생용품·식음료 등 포장재 가격 상승 우려가 커지고 있다”며 “아스팔트 등 건설자재 수급 불안과 가격 상승으로 건설 공사 차질 우려도 확대되고 있다”고 말했다.



전문가들은 정부가 호르무즈 해협 통항에 외교적 역량을 총동원하는 동시에, 실질적인 피해 기업 지원책 마련에 집중해야 한다고 말했다.



대외경제정책연구원(KIEP) 관계자는 이날 “호르무즈 해협 통항과 러시아산 원유 수급 등 외교적 노력을 병행할 필요가 있다”며 “분쟁이 장기화될 경우 제조업 전반으로 타격이 확산될 가능성이 큰 만큼, 직접적인 피해를 입은 기업들을 위한 선제적 지원이 시급하다”고 말했다.

