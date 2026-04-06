외교부 “한국 선박, 호르무즈 빠져나오겠단 동향은 없어”

해협 통과한 일본·프랑스 선박

정부 개입 없이 선사가 이란 접촉

세 선박 국적도 파나마와 몰타

“단순 비교는 실상황 반영 못해”

외교부는 호르무즈 해협 내 한국 선박의 안전을 위해 국제사회 및 이란과 소통하고 있다고 밝혔다. 현재 한국 선박이 해협에서 빠져나오려는 동향은 없는 것으로 알려졌다.



외교부 당국자는 6일 기자들과 만나 “국제규범 등에 따라 호르무즈 내 우리를 포함한 모든 선박에 대한 자유로운 항행 및 안전 보장이 조속히 이뤄져야 한다는 입장하에 관련국들과 소통 및 협력하고 있다”고 말했다. 이 당국자는 “이란 측과도 대사관 등을 통해 계속 소통하고 있다”고 했다.



이 당국자는 “우리는 선박·선원의 안전을 중시하고 있고 선사들의 의견도 중요하다”고 했다. 다른 당국자는 다만 “지금까지 우리 선박들이 해협에서 빠져나오겠다는 동향은 저희가 파악한 바 없다”며 “(선사들이) 여러 상황을 보고 있을 것”이라고 말했다.



외교부 당국자는 이란과의 양자 협상 여부를 두고 “다자뿐 아니라 양자 차원에서도 모든 소통을 하고 있다”고 말했다. 그는 또 “국제사회와의 공조도 중요하다. 전쟁 상황이 급박하게 진행되고 있기 때문에 신중하게 검토할 수밖에 없다”고 했다. 이란과의 양자 협상은 향후 전황과 선사의 의견, 국제사회의 논의 동향 등을 종합적으로 고려해 신중하게 검토한다는 기존 입장을 재확인한 것으로 해석된다.



외교부 당국자는 일본·프랑스 선박이 최근 호르무즈 해협을 통과한 것을 두고 “국가 간 단순 비교를 하는 건 실제 통과 상황을 충분히 반영하지 못할 수 있다”고 말했다. 일본·프랑스 선박의 국적과 소유주, 운영사, 화물 성격, 목적지, 선원 국적 등을 종합적으로 봐야 한다는 얘기다.



지난 2일 호르무즈 해협을 통과한 일본 선박은 오만 국영 해운사가 공동 소유하고 있으며, 파나마 국적으로 알려졌다. 일본 언론은 일본 정부가 관여하지 않았다고 보도했다. 지난 4일 통과한 일본 선박도 인도 관계사가 보유한 파나마 국적 선박으로 전해졌다. 목적지도 인도였고 선원 대부분이 인도인인 것으로 알려졌다. 지난 2일 프랑스 해운 대기업 ‘CMA CGM’이 소유한 컨테이너선도 호르무즈 해협을 지났는데, 몰타 국적 선박인 것으로 전해졌다. 이들 일본·프랑스 선박 모두 정부의 개입 없이 선사 차원에서 이란 등과 접촉한 것으로 관측된다.



전쟁 이후 호르무즈 해협 안정화 방안을 모색하기 위해 지난 2일 영국이 주도해 개최한 40여개국 외교장관 회의에서는 호르무즈 해협 통행료와 대이란 제재 문제가 논의됐다고 외교부 당국자가 전했다. 이 당국자는 “통행료 문제와 이란에 경제적 제재를 가할 경우 등에 조율된 대응, 공조를 하자는 것”이라고 했다. 회의에서 개별 선박이 해협에서 빠져나오는 문제는 논의되지 않은 것으로 안다고 이 당국자는 전했다.

