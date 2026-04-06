국정원 “김주애는 김정은 후계자…신빙성 있는 판단” 규정

지난달 공개된 ‘탱크 조종’ 사진

“김정은 후계자 시절 오마주한 것”

‘중동전쟁’ 관련 북한 대응에는

이란에 거리 두며 외교 활로 모색

국가정보원이 6일 김정은 북한 국무위원장 딸 김주애에 대해 김 위원장의 후계자로 규정했다. 후계 내정 단계라는 기존 평가를 격상한 것이다. 2022년 11월 등장한 김주애가 3년여 만에 권력 기반을 다지며 후계 지위까지 오른 것으로 평가된다.



국정원은 6일 국회 정보위원회 비공개 전체회의에서 이러한 내용의 중동전쟁 및 북한 관련 현안을 보고했다고 정보위 여야 간사인 박선원 더불어민주당 의원과 이성권 국민의힘 의원이 전했다.



이종석 국정원장은 ‘김주애를 후계자로 보는 게 맞나’라는 정보위원들 질문에 “후계자로 봐도 될 것 같다”고 답했다고 이 의원이 전했다. 이 의원에 따르면 이 원장은 ‘신빙성 있는 분석인가’라는 이어진 질문에 “단순히 정황 정도가 아니라 신빙성 있는 첩보를 바탕으로 판단한 것”이라고 답했다.



국정원은 “김정은의 후계자 시절을 오마주한 탱크 조종 모습을 연출하며 (김주애의) 군사적 비범성을 부각하려는 의도를 갖고 있다”면서 “여성 후계자에 대한 의구심을 희석하고 후계 서사 구축을 가속화하는 포석”이라고 보고했다.



북한이 중동전쟁 발발 이후 반미 진영의 우방인 이란과 거리를 두며 외교적 활로를 모색하고 있다고 국정원은 분석했다. 국정원은 이란이 미국·이스라엘의 공격을 받은 이후 북한이 “이란과의 전통적인 우호 관계에서 거리를 두고 있다”고 평가했다. 또 “북한이 이란에 무기와 물자를 지원하지 않고 있을뿐더러, 이란 최고지도자 하메네이가 죽었을 때 조전을 보내지 않았다. (하메네이) 둘째 아들이 최고지도자로 선출됐을 때도 축전을 보내지 않았다”고 근거를 제시했다.



이에 대해 박 의원은 “오는 5월 미·중 정상회담 이후 새로운 외교 공간을 확보하기 위한 준비 과정이 아니냐고 (국정원은) 보고 있다”고 말했다.



국정원은 또 2024년 6월 개정된 노동당 규약을 입수해 확인한 결과 ‘공화국 북반부’ ‘통일전선’ 등 문구가 삭제됐다고 밝혔다. 이 의원은 “(적대적) 두 국가 기조가 법 제도적 부분에서 상당히 반영된 상태임을 확인할 수 있었다”고 말했다. 다만 적대적 두 국가론이 법제화됐는지는 확인되지 않았다고 국정원은 보고했다. 북한 헌법에 적대적 두 국가론이 반영됐는지는 불분명하다는 취지로 풀이된다.

