트럼프의 ‘최최최후통첩’에 이란 ‘콧방귀’…휴전 협상 가능할까

중재국들, 2단계 종전구상 제시

45일간 휴전 후 종전 합의 골자

이란, 전쟁 재발 방지 확약 없이

중재안에 응하지 않을 뜻 밝혀

“피해 배상돼야 호르무즈 열 것”

합의 성사 미지수…확전 우려

도널드 트럼프 미국 대통령이 7일(현지시간)을 이란과의 새로운 협상 시한으로 정한 상황에서 파키스탄·이집트 등 중재국들이 미·이란에 2단계로 이뤄진 종전 구상을 제시하며 합의 성사를 위해 막판 스퍼트를 올리고 있다. 미·이란은 중재안 검토에 들어갔으나 이란 측에서 부정적인 반응이 나오고 있어 확전 가능성을 배제하기 어렵다.



미 온라인 매체 액시오스는 5일 미·이스라엘 및 걸프 지역 소식통 4명의 말을 인용해 미국과 이란이 이집트·튀르키예·파키스탄 등 중재국을 통해 휴전 협상을 진행 중이라고 전했다. 스티브 윗코프 미 대통령 중동특사와 아바스 아라그치 이란 외교장관도 문자 메시지를 통해 별도로 의견을 주고받는 것으로 알려졌다. 에스마일 바가이 이란 외교부 대변인은 6일 기자회견에서 휴전 협상 관련 질문에 “이러한 메시지 교환은 당연히 계속될 것”이라면서도 “하지만 협상은 최후통첩이나 범죄, 또는 전쟁범죄 위협과는 결코 양립할 수 없다”고 말했다.



협상안은 1단계인 45일간 잠재적 휴전 이후 2단계에서 영구적 종전에 합의하는 것을 골자로 한다. 로이터통신도 미·이란이 휴전한 이후 종전을 논의한다는 내용의 중재안을 받았다고 보도했다.



하지만 휴전 합의가 이뤄질지는 미지수다. 액시오스는 “향후 48시간 이내에 부분적 합의에 도달할 가능성이 희박하다”고 전했다. 소식통 2명은 이란이 호르무즈 해협 재개방과 고농축 우라늄 처리 방식에 관해 미국에 완전히 양보하지는 않을 것이라고 말했다. 또한 이란 관리들은 중재국들에 가자지구·레바논과 같이 미·이스라엘이 언제든 다시 공격할 수 있는 휴전 상황에는 휘말리고 싶지 않다는 의사를 표한 것으로 전해졌다.



트럼프 대통령이 제시한 시한인 7일 전에 1단계 휴전에 대한 합의가 이뤄지지 않는다면 전쟁은 격화할 수 있다. 이스라엘 매체 하레츠에 따르면 미·이스라엘은 이란이 기한을 지키지 않을 경우 타격할 목표물들을 확정한 것으로 알려졌다. 미·이스라엘은 6일 오전에도 이란 지도부 인사를 암살했다.



일단 이란 지도부는 항전 메시지를 발표하고 있다. 모하마드 바게르 갈리바프 이란 의회 의장은 엑스에 “당신(트럼프 대통령)이 베냐민 네타냐후 이스라엘 총리의 지시를 고집스럽게 따르려 하기 때문에 우리 지역 전체가 불타게 될 것”이라고 썼다. 메디 타바타바에이 대통령실 부대변인은 엑스에 “호르무즈는 강요된 전쟁으로 인한 피해가 선박 통행료 수익의 일부를 통해 완전히 배상될 때만 다시 열릴 것”이라고 썼다.



이란은 이스라엘을 폭격하고 쿠웨이트와 아랍에미리트연합(UAE) 등 걸프국의 에너지 시설을 공격했다. 이스라엘 북부 하이파의 주거용 건물에 이란 미사일이 떨어져 4명이 사망했다. 이스라엘 중부 지역 약 20곳에도 이란의 공격이 이어졌다.



쿠웨이트 당국에 따르면 이날 이란 소행으로 추정되는 무인기 공격으로 발전소 2기와 해수 담수화 시설 등이 상당한 피해를 보았다. UAE도 이날 이란의 드론을 요격한 후 파편이 떨어지면서 석유화학 공장에서 화재가 발생했다고 밝혔다. 바레인의 석유화학단지도 이란의 공격을 받았다.

