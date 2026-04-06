혼인율 반등 이끈 1990년대생, ‘결혼은 필요’ 인식은 더 낮았다

‘비자발적 만혼’ 고착화 지표 확인 혼인율 상승 ‘통계적 착시’ 가능성

장기 하락세였던 혼인율이 2022년을 기점으로 반등했지만, 이를 이끈 1990년대생의 결혼 필요성 인식은 오히려 이전 세대보다 낮은 것으로 나타났다. 혼인율 상승이 인구 규모 효과에 따른 ‘통계적 착시’일 수 있다는 의미다.



6일 한국보건사회연구원의 ‘한국의 혼인 실태와 인식 변화’ 보고서를 보면, 2022년 19만2000건으로 저점을 찍은 혼인 건수는 2023년 19만4000건, 2024년 22만2000건으로 증가했다. 조혼인율(인구 1000명당 혼인 건수)도 2021~2023년 3.8명에서 2024년 4.4명으로 반등했다. 이는 30~34세 연령층 혼인이 늘면서 전체적인 혼인율 상승을 견인한 결과로 분석됐다.



하지만 혼인 반등을 주도한 세대의 결혼관은 지표와 반대 흐름을 보였다. 만 19~49세 가임기 여성을 대상으로 출생 코호트별 결혼 필요성에 대한 인식을 분석한 결과, 세대가 내려갈수록 결혼 필요성 인식이 낮아지는 경향이 확인됐다. 1970년대생은 4점 중 2.49점, 1980년대생은 2.46점, 1990년대생은 2.23점이었다.



이 같은 인식 변화에는 세대 특유의 가치관 변화와 구조적 제약이 복합적으로 작용한 것으로 분석됐다. 결혼 의향이 있지만 하지 못하는 집단에서는 ‘적당한 상대를 찾지 못해서’(43.2%), ‘주거비용을 마련하지 못해서’(20.0%), ‘안정적 일자리가 없어서’(19.5%)를 이유로 꼽았다. 결혼 의향이 없는 집단에서는 ‘결혼 필요성을 느끼지 못해서’(49.7%)라는 응답이 가장 많았다.



‘비자발적 만혼’의 고착화를 보여주는 지표도 확인됐다. 2024년 평균 초혼 연령은 여성 31.55세·남성 33.86세로, 국민이 인식하는 적정 혼인 연령(여성 30.3세·남성 33.2세)을 웃돌았다. 원하는 시기에 결혼하지 못하고 경제적 조건이 갖춰질 때까지 지연되는 구조가 굳어지고 있는 것이다.



연구진은 혼인율 반등을 지속 가능한 흐름으로 만들기 위해서는 결혼 장려보다 혼인을 가로막는 구조적 제약을 완화하는 데 초점을 맞춰야 한다고 했다. 김은정 보사연 부연구위원은 “혼인 감소는 개인의 가치관 변화만의 문제가 아니라 만남 기회의 축소, 노동시장 불안정, 주거비 부담 등 사회·경제적 구조 요인이 복합적으로 작용한 결과”라며 “안정적 일자리와 주거 여건 개선, 만남 기회 확대 등 관계 형성과 결혼 가능 조건을 전방위적으로 개선하는 정책이 함께 추진될 필요가 있다”고 했다.

