충남, 2030년까지 ‘펫푸드 사업화센터’ 구축

내포 농생명 클러스터 내 설치

충남도가 반려동물 산업의 글로벌 시장 선점을 목표로 인공지능(AI) 기반 펫푸드 지원 인프라 구축에 나선다. 220억원 규모 사업으로, 내포 농생명 클러스터를 그린바이오 거점으로 키운다는 구상이다.



도는 산업통상부가 주관한 ‘글로벌 진출 스마트 휴머니제이션 제품 AI 기반 맞춤형 지원 체계 구축’ 공모에 최종 선정돼 국비 98억원을 확보했다고 6일 밝혔다. 도는 2030년까지 내포 농생명 클러스터 내에 ‘펫푸드 사업화 지원센터’를 구축할 계획이다. 사업은 한국바이오특화센터협의회가 주관하며 한국인공지능의료헬스케어연구원, 충남대, 한국산업기술시험원 등이 참여한다.



센터는 반려동물의 생체 정보인 ‘펫 바이오데이터’를 활용해 AI 기반 시제품 개발 및 최적화를 지원한다. 또 유효성·안전성·기능성에 대한 실증 평가 체계를 구축·운영한다. 해외 진출을 위한 국가별·품목별 규제 대응까지 지원해 반려동물 맞춤형 기능성 식품의 수출 전 과정을 뒷받침할 예정이다.



도는 이번 센터 설치가 내포 농생명 클러스터 내 기존 연구·산업 기반과 연계돼 그린바이오 산업 생태계 조성을 가속화할 것으로 기대했다.



현재 클러스터에는 그린바이오 벤처캠퍼스, 메디푸드 글로벌 사업 지원센터, 친환경 농기계 디지털 기술 연구·개발(R&D) 지원센터, 스마트혁신지원센터 등이 단계적으로 만들어지고 있다. 건물 공조 기반 에너지 자립형(제로에너지) 수직농장 모델 개발 사업도 추진하는 등 미래형 농생명 기술 기반을 강화하고 있다.

