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본문 요약

서울 강남구는 구민이 전문 심리상담을 더욱 가까운 곳에서 이용할 수 있도록 정신건강 심리상담 바우처 사업을 운영한다고 6일 밝혔다.

정서적 어려움이 자칫 중증 정신질환으로 악화하기 전에 보다 쉽게 전문 상담을 받을 수 있도록 하려는 취지다.

구민은 강남구 내 총 63곳의 전문 심리상담센터에서 총 8회에 걸쳐 1 대 1 대면 상담을 받을 수 있다.

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(제공 = 경향신문&NAVER MEDIA API)

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서울 강남구, ‘최대 64만원’ 심리상담 바우처 지원

입력 2026.04.06 20:40

  • 주영재 기자

  • 기사를 재생 중이에요

서울 강남구는 구민이 전문 심리상담을 더욱 가까운 곳에서 이용할 수 있도록 정신건강 심리상담 바우처 사업을 운영한다고 6일 밝혔다. 정서적 어려움이 자칫 중증 정신질환으로 악화하기 전에 보다 쉽게 전문 상담을 받을 수 있도록 하려는 취지다.

구민은 강남구 내 총 63곳의 전문 심리상담센터에서 총 8회에 걸쳐 1 대 1 대면 상담을 받을 수 있다. 회당 최대 8만원, 총 64만원까지 지원한다.

지원받기 위해선 일정 요건을 충족해야 한다. 정신건강복지센터·대학교 상담센터·청소년상담복지센터 등 공공 심리상담기관의 의뢰서나 정신의료기관의 진단서·소견서, 국가건강검진 결과통보서상 중간 정도 이상의 우울 판정, 정신건강복지센터·자살예방센터 등록증명서 중 하나를 갖추면 된다.

신청은 주민등록상 거주지 동주민센터를 방문해 할 수 있다. 만 19세 이상이면 복지로를 통한 온라인 신청도 가능하다. 기준중위소득 70% 이하 대상자는 본인부담금이 없고, 180% 초과 대상자는 서비스 가격의 50%를 부담한다.

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