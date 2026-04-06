서울 강남구, ‘최대 64만원’ 심리상담 바우처 지원

서울 강남구는 구민이 전문 심리상담을 더욱 가까운 곳에서 이용할 수 있도록 정신건강 심리상담 바우처 사업을 운영한다고 6일 밝혔다.

정서적 어려움이 자칫 중증 정신질환으로 악화하기 전에 보다 쉽게 전문 상담을 받을 수 있도록 하려는 취지다.

구민은 강남구 내 총 63곳의 전문 심리상담센터에서 총 8회에 걸쳐 1 대 1 대면 상담을 받을 수 있다.