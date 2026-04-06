‘K 프리미엄 치즈’ 도전…경기도, 국내 첫 이탈리안 물소 번식 성공

여주 농가서 송아지 6마리 태어나 원유는 ‘부팔라 치즈’ 원료로 활용

경기도가 지방과 단백질, 칼슘 등의 함량이 비교적 높은 이탈리안 물소(사진)를 번식하는 데 성공했다.



도는 2024년 5월부터 이탈리안 물소 30마리를 사육 중인 여주시 축산농가에서 지난 1월 송아지 6마리가 태어났다고 6일 밝혔다. 이탈리안 물소 번식은 국내에서 이번이 처음이다.



이탈리안 물소가 생산하는 원유는 영양 성분 면에서 홀스타인종(검은색과 흰색의 얼룩무늬) 등의 생산 원유와 비교해 지방과 단백질 함량이 월등히 높다. 또 뼈 건강에 필수적인 칼슘은 1.6배, 면역력 증진을 돕는 비타민A는 2배, 철분은 3배 이상 풍부하다. 이 때문에 전 세계적으로 사랑받는 고급 치즈인 ‘모차렐라 디 부팔라’의 원료로 쓰여, 국내 프리미엄 유가공 시장을 이끌 자원으로 평가받는다.



국내 낙농가는 그동안 홀스타인 단일 품종 젖소만 사육(전체 99%)해 프리미엄 유가공 시장 진출에 어려움을 겪었다. 이탈리안 물소는 일반 소와는 염색체 수가 달라 상호 교배가 불가능하다. 별개의 축종으로 전문적인 번식 지원이 필수적인 품종이다.



경기도축산진흥센터는 단일 품종 구조를 깨기 위해 이탈리안 물소 같은 고품종 번식을 지원하는 ‘낙농 품종 다양화 번식 지원사업’을 추진해왔다. 진흥센터는 “자체 개발한 물소 전용 동결정액 제조 기술과 발정 동기화 기술을 활용한 인공수정을 여주 축산농가에 지원해 번식의 난관을 극복했다”고 설명했다.



도는 이번 번식 성공을 기점으로 제2, 제3의 물소 사육농가가 나오도록 정액 채취부터 시술까지 전방위적 지원을 이어갈 방침이다. 이양수 경기도축산진흥센터 소장은 “이번 이탈리안 물소 번식 성공은 우리 낙농산업이 질적 도약을 이루는 전환점이 될 것”이라며 “앞으로도 고기능성 유제품 개발을 지원해 경기도를 미래형 낙농의 메카로 만들겠다”고 말했다.

