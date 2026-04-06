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“땅은 도에서, 집은 도민이”…제주 ‘토지공유 주택’ 첫선

입력 2026.04.06 20:42

수정 2026.04.06 20:43

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토지 임대료 월 20만~30만원 수준

6월 분양공고…전매제한 10년 적용

토지는 공공이 보유하고 주택은 분양받은 사람이 소유하는 ‘토지임대부 분양주택’(토지공유 주택)이 제주에서 첫선을 보인다.

제주도는 제주개발공사와 함께 오는 6월 제주시 삼도이동에 토지공유 주택 2개 단지, 총 72가구에 대한 분양공고를 실시한다고 6일 밝혔다. 10월 당첨자 발표를 거쳐 2027년 9월 입주를 목표로 한다.

도는 고금리와 건축비 상승으로 내 집 마련이 갈수록 어려워지는 무주택 도민을 위해 기존 임대형에 분양형 주택이라는 선택지를 추가하게 됐다고 설명했다.

전용면적 49㎡ 16가구, 59㎡ 56가구로 구성됐다. 분양가는 약 2억2000만~2억6000만원, 토지임대료는 월 20만~30만원 수준으로 책정될 예정이다.

도는 최근 공급된 통합공공임대주택의 임대 조건인 보증금 4000만원, 월 35만원 수준보다 저렴한 조건이라고 설명했다. 최종 분양가격은 분양가 심사 등을 거쳐 확정된다.

주거 취약계층과 미래 세대에 우선 공급된다. 2세 미만 영아가 있는 가정에 25가구를 공급하고, 청년·신혼부부·생애최초 유형으로 각 11가구가 분양된다. 나머지 14가구는 일반분양이다.

전매제한 10년이 적용된다. 10년 이내에는 공공에 환매해야 하고, 이후에는 시장에 매도할 수 있다. 환매 조건은 거주기간에 따라 다르게 적용된다. 거주의무기간인 5년 이내에는 최초 분양가에 은행 이자를 더한 금액으로 환매가 이뤄진다. 5년 초과 10년 이하 구간에서는 감정평가를 통해 시세 상승분 일부를 반영한다.

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