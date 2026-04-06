베트남 행정부, 럼 서기장 ‘친정 체제’ 시동

연임 확정 후 국회 첫 회기 시작 국가주석·총리 등 최고위직 선출

베트남 제16대 국회의 첫 회기가 시작되면서 팜 민 찐 총리의 후임을 비롯해 국가 최고 고위직이 선출된다. 지난 1월 베트남공산당 전당대회에서 연임에 성공한 ‘1인자’ 또 럼 서기장(사진)의 친정 체제를 공고히 하는 인물로 행정부가 구성될 것이라는 관측이 우세하다.



베트남 국회는 6일부터 오는 23일까지 국가주석과 총리, 국회의장 등 베트남 의전서열 2~4위를 포함한 고위직 39명을 선출한다. 이 기간 부총리와 각 부처 장관, 부주석, 최고인민법원장(대법원장) 등도 결정된다.



로이터통신은 이날 만장일치 표결로 쩐 탄 만 국회의장이 연임에 성공했다고 보도했다. 부패 스캔들에 휘말린 브엉 딘 후에 전 의장이 사퇴한 자리를 지난해 5월 이어받은 그는 정통 행정관료다.



이번 회기는 경찰 출신인 럼 서기장이 전당대회를 거쳐 연임을 확정한 이후 처음 열리는 국회다. 국가주석이었던 그는 2024년 8월 응우옌 푸 쫑 전 서기장이 서거한 직후 후임으로 선출됐다. 지난 1월, 5년에 한번씩 열리는 공산당 전당대회에서 향후 5년간 집권이 확정됐다.



쫑 전 서기장이 구성한 지도부 임기가 올해 끝나면서 본격적인 럼 서기장 체제로 전환될 것으로 전망된다. 공안장관 재임 당시 고강도 수사를 통해 경쟁자를 차례로 제거해온 럼 서기장은 공안 인사를 고위직에 대거 기용하고 있다. 베트남공산당은 이미 차기 주석·총리를 선임한 것으로 전해졌지만, 대외적으로 공개하진 않았다. 특히 국정운영 실무를 담당하는 차기 총리직에 누가 뽑힐지 관심이 쏠린다. 2021년 취임한 찐 총리가 연임할 가능성은 희박하다. 베트남에서 ‘빅 5’(서기장, 총리, 국가주석, 국회의장, 당 중앙서기처 상임서기)는 정치국 국원 지위를 유지해야 하는데, 그는 만 65세 이상 연임 제한 규정으로 인해 지난 1월 전당대회에서 정치국원 자격을 상실했다.



차기 주자로는 레 민 흥 전 베트남 중앙은행 총재와 응우옌 호아 빈 부총리 등이 거론되고 있다. 46세에 ‘베트남 중앙은행 최연소 총재’ 타이틀을 단 흥 총재는 금융 실무에 밝은 인물로 평가된다. 경찰관 출신인 빈 부총리는 최고인민검찰원(대검찰청)·최고인민법원 원장과 국회의원 등 입법부, 사법부, 행정부를 두루 거친 인물이다.



의전서열 2위이자 군 통수권을 가진 국가주석도 교체될 것으로 전망된다. 럼 서기장의 견제 세력으로 꼽힌 군부 출신 르엉 끄엉 현 국가주석은 지난 1월 정치국원 명단에서 제외되면서 퇴임이 확정됐다. 싱가포르 매체 비즈니스타임스는 럼 서기장이 국가주석을 겸임해 자신의 권력을 더 공고히 하는 시나리오도 펼쳐질 수 있다고 분석했다.

