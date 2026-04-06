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도로공사, 작년 해외 사업 1888억원 수주

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한국도로공사는 지난해 1년간 해외에서 사회간접자본 공기업 최대 규모인 1888억원을 수주했다고 6일 밝혔다.

지난해 12월에는 1350억원 규모의 튀르키예 크날르~말카라 고속도로 운영·유지관리 사업을 수주했다.

2024년 10월에도 튀르키예에서 1606억원 규모의 나카스~바삭세히르 고속도로 투자·운영유지관리 사업을 따냈다.

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도로공사, 작년 해외 사업 1888억원 수주

입력 2026.04.06 20:57

  • 최미랑 기자

  • 기사를 재생 중이에요

20년 누적 6838억원…한국형 하이패스 등 14개국서 프로젝트 진행

한국도로공사는 지난해 1년간 해외에서 사회간접자본(SOC) 공기업 최대 규모인 1888억원을 수주했다고 6일 밝혔다. 누적 기준으로 해외사업 첫해인 2005년 4억원 수준이던 수주액이 지난해 누적 6838억원에 이르렀다. 현재 전 세계 14개국에서 총 19건의 사업을 수행하고 있다.

기존의 시공감리 등 단순한 기술용역을 넘어서 대형 투자개발사업의 운영·유지관리 등 고부가가치 사업을 확대했다고 공사는 설명했다.

지난해 12월에는 1350억원 규모의 튀르키예 크날르~말카라 고속도로 운영·유지관리 사업을 수주했다. 2024년 10월에도 튀르키예에서 1606억원 규모의 나카스~바삭세히르 고속도로 투자·운영유지관리 사업을 따냈다. 시공·컨설팅 분야에서도 지난해 8월에 필리핀 라구나 호수변 도로망 건설 복합 시공감리 사업(민간동반 430억원 규모)을, 12월에 말레이시아 다차로 무정차톨링 구축 컨설팅 사업(민간동반 48억원)을 수주한 바 있다. 말레이시아 전국 유료도로에 무정차 통행료 납부 시스템을 구축하는 이 사업은 한국형 하이패스를 수출한 첫 사례다.

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