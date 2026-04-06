작년 나랏빚 1300조 돌파 …재정수지는 2년 연속 100조원대 적자

GDP 대비 국가채무 비율은 49% 전년 46% 대비 3%포인트 올라

지난해 나랏빚(국가채무)이 1년 새 130조원 가까이 늘면서 1300조원을 넘어섰다. 나라살림 적자도 100조원을 넘어 역대 네 번째로 많았다. 다만 국내총생산(GDP) 대비 관리재정수지 적자 비율은 예상보다 소폭 줄었다.



정부는 6일 국무회의를 열고 ‘2025회계연도 국가결산보고서’를 심의·의결했다.



국가채무(중앙+지방정부)는 1년 전보다 129조4000억원 늘어난 1304조5000억원이었다. GDP 대비 국가채무 비율은 49%로 전년(46%)보다 3%포인트 올랐다.



국가채무는 2016~2018년 600조원대, 2019년 723조2000억원에서 코로나19 시기를 거치며 2020년 846조6000억원, 2021년 970조7000억원으로 늘었다. 2022년에는 1067조4000억원을 기록하며 처음으로 1000조원을 넘었다.



재정경제부 관계자는 “지난해 계엄에 따른 내수 위축, 미국발 통상환경 급변 등 대내외 충격이 동시에 닥쳤다”며 “정부는 두 차례 추가경정예산 편성 등 재정의 적극적 역할을 강화했다”고 말했다.



또한 지난해 총세입은 597조9000억원, 총세출은 591조원으로 집계됐다. 정부의 여윳돈 성격인 ‘세계잉여금’은 3조2000억원이었다. 총수입(637조4000억원)에서 총지출(684조1000억원)을 뺀 ‘통합재정수지’는 46조7000억원 적자였다.



여기서 사회보장성기금수지(국민연금, 사학연금, 고용보험, 산재보험)를 제외해 실질적인 나라살림을 보여주는 ‘관리재정수지’는 104조2000억원 적자를 기록했다.



적자 규모는 2년 연속 100조원을 웃돌고 있다. 적자 규모로는 2022년(117조원), 2020년(112조원), 2024년(104조8000억원) 이어 역대 네 번째다.



다만 정부가 지난해 제시한 예상치(111조6000억원)보다는 적자 규모가 7조4000억원 줄었다. GDP 대비 관리재정수지 적자 비율도 예상치(4.2%)보다 낮은 3.9%로 집계됐다. 이는 세입이 예상보다 1조8000억원 늘어난 데다, 주택도시기금 지출이 예산 대비 14조3000억원 줄어든 결과로 풀이된다.



올해도 정부가 확장재정 방침을 분명히 하면서 국가채무 증가세는 이어질 것으로 보인다. 정부는 지난해 ‘2025~2029 국가재정운용계획’에서 관리재정수지 적자 비율 목표치로 ‘4% 초반 수준’을 제시했다. 이 비율대로라면 올해 말에는 국가채무 규모가 1400조원을 넘어서게 된다.



구윤철 부총리 겸 재정부 장관은 “대규모 세수결손 및 재정수지 악화 흐름에서 벗어나 재정운용이 정상화된 모습”이라며 “국민연금기금의 운용수익 증가로 기금의 장기 재정 안정성도 크게 향상됐다”고 밝혔다.

