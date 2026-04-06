136년 전 미국인 선교사가 쓴 길이 32m ‘조선 기행 편지’ 복원해 공개

‘의료 선교’ 로제타 셔우드 홀

“우리가 이곳에 머무는 동안 어느 날 왕이 성벽 밖으로 나가 중국 대사를 맞이했습니다. 이런 행사는 서울에서 큰 구경거리가 되어 많은 사람들이 보러 몰려듭니다. (중략) 우리는 중국 대사를 보았고, 한국 국왕 ‘이히(Li Hi·고종의 본명)’를 얼핏 볼 수 있었습니다.”



1890년 의료 선교를 위해 조선에 온 로제타 셔우드 홀(사진)의 ‘기행 편지’가 7일 공개된다. 홀은 국내 최초의 여의사 교육 기관인 조선여자의학강습소를 설립한 인물이다. 또 국내 최초로 한글 점자 교재를 만드는 등 한국 현대 의학사에 큰 발자취를 남겼다.



그의 편지는 1890년 미국을 떠날 때부터 조선에 도착한 직후까지의 활동(1890년 9월~1891년 1월)을 고향 가족에게 전하기 위해 쓴 것이다. 정갈한 영문 필기체로 쓴 낱장 편지 94장을 이어 붙여 가로 16.4㎝, 세로 길이가 무려 31.8m에 달하는 방대한 두루마리 형태(총 2건)를 띠고 있다.



조선에 도착하기까지 40일간의 태평양 횡단 노정 기록과 조선 도착 후 1891년 1월 초까지 외국인 선교사의 시선으로 본 당시 척박했던 조선의 의료 환경과 주민들의 일상을 적었다.



홀은 국내 최초 근대식 여성 병원인 ‘보구녀관’의 사진과 진료 내용도 편지에 담았다. 그는 편지에 “제가 진료소에서 첫날 본 환자는 4명이었고, 다음날은 9명이었다. 지금까지 거의 3개월 동안 270명의 초진 환자와 279명의 재진 환자를 포함해 총 549건을 치료했다”고 적었다.



홀의 기행 편지는 발견 당시 부착된 비닐테이프의 변색과 접착제 경화, 잉크의 부식으로 글자 부분이 갈색으로 변하고 종이가 바스러지는 등 훼손이 심각한 상태였다. 국가기록원은 약 18개월에 걸쳐 오염 물질을 제거하고, 탈락된 글자의 결실부를 복원용 한지로 보강했다.

