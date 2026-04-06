평생 택시 몰아 모은 1억, 어려운 이들에 쾌척

올해 팔순이 된 양성옥(사진)씨가 평생 택시기사로 일하며 모은 돈 1억원을 사회에 환원했다.



6일 서울 양천구에 따르면 양씨는 지난 1월 평소 즐겨 읽던 택시업계 신문에서 한 택시기사의 미담을 접했다. 돌아가신 어머니의 이름으로 1억원을 기부했다는 내용이었다.



평소부터 ‘언젠가 사회에 환원할 수 있는 일을 하겠다’는 마음을 먹었던 양씨는 그 기사를 보며 재산을 기부할 뜻을 굳혔다. 그는 팔순을 맞아 결심을 실천하기로 하고 지난 3일 양천구에 1억원의 취약계층 지원금을 기부했다.



양씨는 자신의 치열했던 삶과 가족에 대한 애정을 기부금을 전하는 사연에 담았다. 그는 특히 “성실하게 공부해 자신의 꿈을 이룬 딸을 보며 보람을 느꼈다”면서 기부금을 아동·청소년을 위한 장학사업에 우선 사용해 줄 것을 요청했다.



그는 “형편이 어려워 배움의 기회를 놓치는 아이들이 없기를 바란다”는 마음도 전했다.



택시를 운행하던 중 예기치 못한 사고를 당해 어려움에 처한 택시기사 가족과 저소득층 택시기사 가정을 지원하는 데도 기부금이 쓰여졌으면 하는 뜻도 전달했다.

