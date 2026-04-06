‘민화 세계화’ 위해 업무협약

아트앤브릿지(대표 양정석)와 한국민화교육원(대표 송창수), 미국 JL 태권도아카데미(사범 윤병윤)가 6일 업무협약을 맺고 민화의 세계화에 나섰다.
이번 협약은 태권도 단증 취득자에게 민화 작품을 기념품으로 제공하는 방식으로, 미 노스캐롤라이나를 중심으로 연간 약 1000명의 수련생이 민화를 접하도록 하는 것이 핵심이다. 이를 바탕으로 태권도장을 통한 생활 밀착형 문화 확산과 민화의 해외 보급, 상품화를 동시에 추진할 계획이다.
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입력 2026.04.06 21:06
수정 2026.04.06 21:07펼치기/접기
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아트앤브릿지(대표 양정석)와 한국민화교육원(대표 송창수), 미국 JL 태권도아카데미(사범 윤병윤)가 6일 업무협약을 맺고 민화의 세계화에 나섰다.
이번 협약은 태권도 단증 취득자에게 민화 작품을 기념품으로 제공하는 방식으로, 미 노스캐롤라이나를 중심으로 연간 약 1000명의 수련생이 민화를 접하도록 하는 것이 핵심이다. 이를 바탕으로 태권도장을 통한 생활 밀착형 문화 확산과 민화의 해외 보급, 상품화를 동시에 추진할 계획이다.
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