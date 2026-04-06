창간 80주년 경향신문

아내 만나 한국서 노래하는 ‘오페라의 유령’

완독

경향신문

공유하기

  • 카카오톡

  • 페이스북

  • X

  • URL 복사

  • 이메일

보기 설정

글자 크기

  • 보통

  • 크게

  • 아주 크게

컬러 모드

  • 라이트

  • 다크

  • 베이지

  • 그린

컬러 모드

  • 라이트

  • 다크

  • 베이지

  • 그린

본문 요약

브래드 리틀은 뮤지컬 <오페라의 유령>의 팬텀 역으로 2700회 이상 공연하는 등 수많은 무대에서 활약해온 뮤지컬 스타다.

브래드는 2012년 뮤지컬 <지킬 앤 하이드>로 내한 공연을 했을 당시 담당 메이크업 아티스트였던 아내 민경씨에게 첫눈에 반했다.

16세라는 나이 차이가 있었지만 브래드도 민경씨도 개의치 않았다.

인공지능 기술로 자동 요약된 내용입니다. 전체 내용을 이해하기 위해 본문과 함께 읽는 것을 추천합니다.
(제공 = 경향신문&NAVER MEDIA API)

내 뉴스플리에 저장

아내 만나 한국서 노래하는 ‘오페라의 유령’

입력 2026.04.06 21:09

수정 2026.04.06 21:10

펼치기/접기
  • 서현희 기자

  • 기사를 재생 중이에요

KBS1 ‘이웃집 찰스’

브래드 리틀은 뮤지컬 <오페라의 유령>의 팬텀 역으로 2700회 이상 공연하는 등 수많은 무대에서 활약해온 뮤지컬 스타다. 그러던 그가 한국 관객의 호응에 반하고, 또 한국인 아내에게 반해 10여년 전 서울에 터를 잡았다. 최근엔 한국 뮤지컬에 이바지하고 싶다는 마음으로 아이들에게 뮤지컬도 가르치고 있다. 7일 KBS 1TV에서 방영되는 <이웃집 찰스>에서는 한국에서 시작된 브래드의 두 번째 인생을 살펴본다.

브래드는 2012년 뮤지컬 <지킬 앤 하이드>로 내한 공연을 했을 당시 담당 메이크업 아티스트였던 아내 민경씨에게 첫눈에 반했다. 16세라는 나이 차이가 있었지만 브래드도 민경씨도 개의치 않았다. 민경씨 부모님은 나이 많은 사위를 어려워했지만, 브래드가 각고의 노력을 기울여 이제는 사랑받는 사위가 됐다.

이어 자신이 가르치는 아이들과 함께 뮤지컬 자선 행사를 준비하는 과정을 선보인다. 브래드는 행사 진행부터 <오페라의 유령> 솔로 무대까지 선보일 예정이다. 그는 아이들과 함께 멋진 무대를 만들어낼 수 있을까. 오후 7시40분 방송.

  • AD
  • AD
  • AD
뉴스레터 구독
닫기

전체 동의는 선택 항목에 대한 동의를 포함하고 있으며, 선택 항목에 대해 동의를 거부해도 서비스 이용이 가능합니다.

보기

개인정보 이용 목적- 뉴스레터 발송 및 CS처리, 공지 안내 등

개인정보 수집 항목- 이메일 주소, 닉네임

개인정보 보유 및 이용기간- 원칙적으로 개인정보 수집 및 이용목적이 달성된 후에 해당정보를 지체없이 파기합니다. 단, 관계법령의 규정에 의하여 보존할 필요가 있는 경우 일정기간 동안 개인정보를 보관할 수 있습니다.
그 밖의 사항은 경향신문 개인정보취급방침을 준수합니다.

보기

경향신문의 새 서비스 소개, 프로모션 이벤트 등을 놓치지 않으시려면 '광고 동의'를 눌러 주세요.

여러분의 관심으로 뉴스레터가 성장하면 뉴욕타임스, 월스트리트저널 등의 매체처럼 좋은 광고가 삽입될 수 있는데요. 이를 위한 '사전 동의'를 받는 것입니다. 많은 응원 부탁드립니다. (광고만 메일로 나가는 일은 '결코' 없습니다.)

레터 받기 취소하기
뉴스레터 구독
닫기

닫기
닫기

뉴스레터 구독이 완료되었습니다.

개인정보 수집 및 이용
닫기

개인정보 이용 목적- 뉴스레터 발송 및 CS처리, 공지 안내 등

개인정보 수집 항목- 이메일 주소, 닉네임

개인정보 보유 및 이용기간- 원칙적으로 개인정보 수집 및 이용목적이 달성된 후에 해당정보를 지체없이 파기합니다. 단, 관계법령의 규정에 의하여 보존할 필요가 있는 경우 일정기간 동안 개인정보를 보관할 수 있습니다.
그 밖의 사항은 경향신문 개인정보취급방침을 준수합니다.

닫기
광고성 정보 수신 동의
닫기

경향신문의 새 서비스 소개, 프로모션 이벤트 등을 놓치지 않으시려면 '광고 동의'를 눌러 주세요.

여러분의 관심으로 뉴스레터가 성장하면 뉴욕타임스, 월스트리트저널 등의 매체처럼 좋은 광고가 삽입될 수 있는데요. 이를 위한 '사전 동의'를 받는 것입니다. 많은 응원 부탁드립니다. (광고만 메일로 나가는 일은 '결코' 없습니다.)

닫기
댓글