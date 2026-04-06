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[속보] 김여정, 무인기 유감 표한 이 대통령에 “우리 국가수반이 솔직하고 대범하다 평가”

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본문 요약

김정은 북한 국무위원장은 이재명 대통령이 무인기 북한 침투 사건과 관련해 직접 유감을 표시한 데 대해 "솔직하고 대범한 사람의 자세를 보여준 것"이라고 평했다고 김여정 북한 노동당 부장이 6일 밝혔다.

김 부장은 이날 조선중앙통신를 통해 발표한 담화에서 "대통령이 직접 유감의 뜻을 표하고 재발방지조치를 언급한 것은 대단히 다행스럽고 스스로를 위한 현명한 처사라고 우리 정부는 평가한다"며 이같이 밝혔다.

김 부장은 "이재명 한국 대통령이 6일 자기 측 무인기의 공화국 영공침범사건과 관련해 무책임하고 무모한 행동으로 불필요한 군사적 긴장을 유발시킨 데 대해 유감의 뜻을 표시한다고 언급했다"며 "우리 국가수반은 이를 솔직하고 대범한 사람의 자세를 보여준 것이라고 평했다"고 했다.

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[속보] 김여정, 무인기 유감 표한 이 대통령에 “우리 국가수반이 솔직하고 대범하다 평가”

입력 2026.04.06 21:28

수정 2026.04.06 21:44

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  • 김병관 기자

  • 기사를 재생 중이에요

김여정 북한 노동당 총무부장. 조선중앙통신·연합뉴스

김여정 북한 노동당 총무부장. 조선중앙통신·연합뉴스

김정은 북한 국무위원장은 이재명 대통령이 무인기 북한 침투 사건과 관련해 직접 유감을 표시한 데 대해 “솔직하고 대범한 사람의 자세를 보여준 것”이라고 평했다고 김여정 북한 노동당 부장이 6일 밝혔다.

김 부장은 이날 조선중앙통신를 통해 발표한 담화에서 “대통령이 직접 유감의 뜻을 표하고 재발방지 조치를 언급한 것은 대단히 다행스럽고 스스로를 위한 현명한 처사라고 우리 정부는 평가한다”며 이같이 밝혔다.

김 부장은 “이재명 한국 대통령이 6일 자기 측 무인기의 공화국 영공침범 사건과 관련해 무책임하고 무모한 행동으로 불필요한 군사적 긴장을 유발시킨 데 대해 유감의 뜻을 표시한다고 언급했다”며 “우리 국가수반은 이를 솔직하고 대범한 사람의 자세를 보여준 것이라고 평했다”고 했다.

김 부장은 “한국 측은 평화와 안정이 무엇보다 중요하다고 말로만 외울 것이 아니라 자기의 안전을 위해서도 조선민주주의인민공화국에 대한 무모한 일체의 도발 행위를 중지하며 그 어떤 접촉 시도 단념해야 할 것”이라며 “우리 국가의 신성불가침의 주권을 침해하는 도발 사건이 재발될 때에는 이미 경고한 바와 같이 감당하기 어려운 대가를 치르게 된다는 것을 다시금 명심해야 할 것”이라고 했다.

이 대통령은 이날 청와대에서 주재한 국무회의에서 무인기 북한 침투 사건을 언급하며 “비록 우리 정부의 의도는 아니지만, 일부의 무책임하고 무모한 행동으로 불필요한 군사적 긴장이 유발된 데 대해 북측에 유감을 표한다”고 밝혔다. 또 “관계부처는 유사 사례가 재발하지 않도록 즉각적인 제도 개선과 함께 당장 집행 가능한 조치를 신속하게 취해주시기 바란다”고 말했다. 이 대통령은 무인기 사건 관련자들을 여러 차례 비판했지만 직접 북한을 향해 유감을 표한 것은 처음이다.

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