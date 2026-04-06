이스라엘, 이란 대규모 석유화학 단지 공습···혁명수비대 사령관 2명도 사살

이스라엘이 이란의 대규모 석유화학 단지를 겨냥해 공습을 감행하고 이란 이슬람혁명수비대 사령관 2명을 사살했다.

6일(현지시간) AP통신에 따르면 이스라엘 카츠 이스라엘 국방부 장관은 이스라엘군이 이란 아살루예에 있는 사우스파르스 가스전 내 주요 석유화학 공장을 공격했다고 영상 성명을 통해 밝혔다.

그는 “이란 석유화학 생산의 약 50%를 담당하는 아살루예 내 최대 시설에 강력한 타격을 입혔다”고 말했다.

카츠 장관은 “이란 석유화학 수출의 약 85%를 차지하는 두 핵심 시설이 모두 가동 불능 상태에 빠졌다”며 “이는 이란 정권에 수백억 달러에 달하는 치명적인 경제적 타격이 될 것”이라고 강조했다.

앞서 이스라엘은 지난 4일 남서부 후제스탄주 마슈하르 석유화학 특구에도 공습을 가한 바 있다.

이란 국영 석유화학공사는 성명을 통해 “파르스특별경제에너지단지 내 석유화학 산업의 일부 부대시설이 적군의 공격을 받았다”고 확인하면서도 “현재 상황은 안정적으로 관리되고 있다”고 발표했다. 공사는 공격 직후 안전 및 소방, 구호팀이 즉시 현장에 급파돼 비상 상황 관리에 착수했으며 기술적 피해 규모를 조사 중이라고 덧붙였다.

최근 이스라엘은 이란의 주요 산업 인프라를 집중적으로 타격하고 있다. 이스라엘은 지난달 18일에도 사우스파르스 가스전을 폭격했다. 이후 이란은 이에 대한 보복으로 카타르의 라스라판 가스 시설 단지, 아랍에미리트연합 아부다비의 하브샨 가스 시설과 바브 가스전 등을 타격했다.

이날 이스라엘군은 혁명수비대의 비밀부대 쿠드스군 아스가르 바커리 지휘관, 정보 책임자 마지드 카데미 소장 등을 사살했다고도 밝혔다.