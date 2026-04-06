분노를 기폭제로…‘절치부심’ 현대캐피탈, 2패 뒤 첫승

2차전서 ‘비디오 판독’ 논란에 시끌

3차전 내내 양팀 치열한 ‘신경전’

경기 전 블랑 감독 “투지 보여줄 것”

승리 후 “오늘 기점으로 경기 집중”

남자배구 현대캐피탈이 챔피언 결정전에서 2패 끝에 귀한 1승을 따내면서 벼랑 끝에서 살아남았다. 2차전에서 불거진 비디오 판독 논란으로 절치부심한 현대캐피탈은 분노를 기폭제 삼겠다는 사령탑의 의지를 행동으로 실현했다.



현대캐피탈은 6일 천안 유관순체육관에서 열린 대한항공과의 남자부 챔피언 결정전 3차전에서 세트스코어 3-0(25-16 25-23 26-24) 승리를 거뒀다. 1, 2차전을 원정에서 모두 내준 현대캐피탈은 홈 팬들의 압도적인 응원 속에 5전3선승제 챔피언 결정전에서 첫 승을 따냈다.



필립 블랑 현대캐피탈 감독은 경기 전 “현행 V리그 비디오판독 시스템은 정말 수명을 다했다고 생각한다”며 “선수들은 분노를 기폭제로 활용해 오늘 목숨을 걸고라도 이길 수 있는 투지를 보여줄 것”이라고 작심 발언을 쏟아냈다. 지난 4일 2차전의 비디오 판독 논란을 겨냥한 발언이다. 오심이라고 판단해 공문으로 이의까지 제기했으나 이날 오전 KOVO는 “로컬룰에 따라 판정에 문제없다”는 공식 결론을 내놨다.



현대캐피탈 홈 관중이 대부분을 차지한 이날 응원석에는 ‘빼앗긴 들에도 봄은 온다’는 현수막까지 걸렸다. 석연치 않은 비디오 판독으로 2차전 승리를 빼앗겼다는 인식을 드러낸 것이다.



대한항공이 비디오 판독을 요청할 때 관중석에서는 야유가 쏟아졌다. 2세트 현대캐피탈이 신청한 인·아웃 판독 요청이 성공하자 대한항공이 바로 터치아웃 판독을 요청해 판정이 뒤집히기도 했다. 비디오 판독 요청 때마다 양 팀 응원석에서 야유와 환호 경쟁이 벌어졌다.



1세트를 일방적으로 끝낸 현대캐피탈은 2세트에서 12-15까지 처졌지만 끈질기게 따라붙었고 22-19까지 뒤집어 25-23으로 세트를 따냈다. 긴장감은 3세트 절정에 달했다. 현대캐피탈은 17-11에서 17-17까지 쫓겼다. 그때부터 24-24까지 총 8차례 동점이 나왔다. 결국 24-24 듀스에서 레오나르도 레이바 마르티네스와 허수봉이 득점에 성공하면서 26-24로 경기가 끝났다.



블랑 감독은 경기를 마치고 “선수들의 분노가 기폭제가 된 것 같다”며 “꼭 4차전에서 승리하겠다. 쉽게 사그라들 분노는 아니지만 오늘 경기를 기점으로 지나간 일은 잊고 남은 경기에 집중하려고 한다”고 말했다.



레오는 ‘분노가 오늘 경기의 기폭제가 됐나’라는 질문에 “100% 그렇다”며 “하지만 아쉬움은 더 이상 생각하지 않고 동기 부여의 일부로만 생각할 것”이라고 했다. 우승을 눈앞에 두고 1패를 당한 헤난 달 조토 대한항공 감독은 “4차전 준비 잘하겠다. 또 하나의 전쟁을 치를 준비를 해야 한다”고 말했다.

