이란 “일시적 휴전” 수용 못 해…트럼프 “7일 오후 8시 최후통첩” 재확인

이란 정부가 영구 종전이 아닌 ‘일시적 휴전’은 절대 수용할 수 없다는 입장을 밝혔다.

관영 IRNA통신은 6일(현지시간) 이란 정부가 미국의 종전안에 대한 공식 답변서를 중재국인 파키스탄에 전달했다고 보도했다. 보도에 따르면 총 10개 항으로 구성된 답변서에서 이란은 과거의 경험을 근거로 ‘일시적 휴전’은 절대 수용할 수 없다는 입장을 재확인했다. 앞서 파키스탄·튀르키예·이집트 등 중재국들이 45일간 1단계 휴전하는 조건을 미국과 이란 양측에 제시했다.

이란은 휴전안을 거부한 대신 이란 측의 요구 사항이 반영된 ‘완전하고 영구적인 종전’이 이루어져야 한다고 강조했다. 이란이 제시한 핵심 요구 사항은 ▲역내 군사적 충돌의 전면 중단 ▲호르무즈 해협의 안전 항행을 위한 새로운 프로토콜 수립 ▲전후 재건 지원 ▲대이란 경제 제재 해제 등이라고 통신은 전했다.

반면 트럼프 대통령은 이날 백악관에서 열린 ‘부활절 달걀 굴리기’ 행사에서 기자들을 만나 일시적 휴전안에 대해 “그들(중재국들)이 제안을 해왔다”며 “중요한 진전이다. 충분하지는 않지만 매우 중요한 내용”이라고 밝혔다. 그러면서 “무슨 일이 있을지 보자”고 말했다.

이와 함께 트럼프 대통령은 앞서 자신이 미 동부시간 7일 오후 8시로 제시한 이란과의 협상 시한을 재확인했다. 트럼프 대통령은 ‘7일 오후 8시가 최종 데드라인이냐’는 질문에 “그렇다”고 답했다.