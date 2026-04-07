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김관영 전북지사 민주당 제명 효력정지 가처분 오늘 심문

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본문 요약

식사 자리 현금 지급 의혹으로 더불어민주당에서 제명된 김관영 전북특별자치도지사가 당의 제명 결정에 불복해 신청한 가처분 사건 심문이 7일 열린다.

이에 다음 날 김 지사는 제명 처분의 효력을 정지해달라며 법원에 가처분 신청을 냈다.

김 지사 입장에선 제명 효력을 정지할 만큼 긴급한 손해나 필요성이 있고 그 과정은 정당했는지 등이, 민주당으로선 절차적·실체적 하자가 없었고 정당 재량권이 인정되는지 등이 주요 쟁점이 될 전망이다.

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(제공 = 경향신문&NAVER MEDIA API)

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김관영 전북지사 민주당 제명 효력정지 가처분 오늘 심문

입력 2026.04.07 07:31

  • 박채연 기자

  • 기사를 재생 중이에요

‘돈 봉투 살포 의혹’에 휩싸인 김관영 전북특별자치도지사가 지난 1일 도청에서 취재진에게 “청년들에게 대리비를 줬다가 회수했다”며 “당 윤리감찰단에 있는 그대로 소명하겠다”고 밝히고 있다. 연합뉴스

‘돈 봉투 살포 의혹’에 휩싸인 김관영 전북특별자치도지사가 지난 1일 도청에서 취재진에게 “청년들에게 대리비를 줬다가 회수했다”며 “당 윤리감찰단에 있는 그대로 소명하겠다”고 밝히고 있다. 연합뉴스

식사 자리 현금 지급 의혹으로 더불어민주당에서 제명된 김관영 전북특별자치도지사가 당의 제명 결정에 불복해 신청한 가처분 사건 심문이 7일 열린다.

서울남부지법 민사합의51부(재판장 권성수)는 이날 오후 3시 김 지사가 당을 상대로 제기한 제명 효력정지 가처분 사건 심문기일을 진행한다.

김 지사는 지난해 11월 한 식당에서 청년들과 저녁 식사를 하면서 참석자들에게 대리 운전비 명목의 현금을 건넨 혐의를 받는다. 민주당 지도부는 지난 1일 김 지사에 대한 윤리감찰에 착수해 당일 밤 만장일치로 제명했다. 이에 다음 날 김 지사는 제명 처분의 효력을 정지해달라며 법원에 가처분 신청을 냈다.

김 지사 입장에선 제명 효력을 정지할 만큼 긴급한 손해나 필요성이 있고 그 과정은 정당했는지 등이, 민주당으로선 절차적·실체적 하자가 없었고 정당 재량권이 인정되는지 등이 주요 쟁점이 될 전망이다.

김 지사는 “식사자리가 끝나고 청년들에게 대리비 68만원을 지급했으나 즉각 회수한 것”이라며 “사법부의 판단을 기다리겠다. 가처분이 인용돼 민주당에 돌아갈 수 있기를 간절히 기도한다”고 말했다. 조승래 사무총장은 “김 지사가 금품 제공 혐의를 부인하지 못했다”며 “(지도부가) 명백한 불법 상황이었다고 판단했다”고 설명했다.

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