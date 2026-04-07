창간 80주년 경향신문

아르테미스 2호, ‘지구서 가장 멀어진 인류’ 신기록 수립…달 뒷면서 ‘유턴’

완독

경향신문

공유하기

  • 카카오톡

  • 페이스북

  • X

  • URL 복사

  • 이메일

보기 설정

글자 크기

  • 보통

  • 크게

  • 아주 크게

컬러 모드

  • 라이트

  • 다크

  • 베이지

  • 그린

컬러 모드

  • 라이트

  • 다크

  • 베이지

  • 그린

본문 요약

인공지능 기술로 자동 요약된 내용입니다. 전체 내용을 이해하기 위해 본문과 함께 읽는 것을 추천합니다.
(제공 = 경향신문&NAVER MEDIA API)

내 뉴스플리에 저장

아르테미스 2호, ‘지구서 가장 멀어진 인류’ 신기록 수립…달 뒷면서 ‘유턴’

입력 2026.04.07 07:47

수정 2026.04.07 07:50

펼치기/접기
아르테미스 2호에 장착된 카메라에 달 표면이 6일(미국시간) 촬영됐다. 미 항공우주국(NASA) 제공

아르테미스 2호에 장착된 카메라에 달 표면이 6일(미국시간) 촬영됐다. 미 항공우주국(NASA) 제공

미국 항공우주국(NASA)의 달 유인 탐사선 아르테미스 2호 우주비행사들이 ‘지구에서 가장 멀어진 인류’라는 신기록을 6일(미국시간) 작성했다.

NASA에 따르면 아르테미스 2호는 이날 오후 1시57분(한국시간 7일 오전 2시57분) 지구에서 40만171㎞ 떨어진 우주 공간을 통과했다. 1970년 4월 아폴로 13호가 세운 지구와의 종전 최장 거리 기록을 아르테미스 2호가 경신한 것이다.

기록 경신 뒤 달로 계속 접근한 아르테미스 2호는 이날 오후 2시45분부터 달 관측을 시작했다. 우주선 창밖으로 보이는 월면 지형 가운데 사전 선별된 30곳을 우주비행사들이 촬영하는 작업에 들어갔다.

월면 촬영을 이어가며 아르테미스 2호는 달 뒷면을 향해 계속 접근했다. NASA는 아르테미스 2호 비행 궤도를 달 뒷면을 유턴하듯 돌아 지구로 향하도록 설계했다.

이에 따라 이날 오후 6시44분부터는 아르테미스 2호 동체가 달 뒤로 완전히 들어가며 통신이 두절됐다. 통신이 끊기는 시간은 약 40분간이다.

통신 두절 상태로 아르테미스 2호는 오후 7시2분 월면에서 6550㎞까지 접근할 예정이다. 5분 뒤인 7시7분에는 지구에서 40만6778㎞까지 멀어진다. 인류가 만든 모든 유인 우주선을 통틀어 지구와 가장 멀어진 기록을 세우게 되는 것이다.

아르테미스 2호는 오후 7시25분 달 뒷면을 벗어나며 지구와의 통신을 재개할 예정이다.

  • AD
  • AD
  • AD
뉴스레터 구독
닫기

전체 동의는 선택 항목에 대한 동의를 포함하고 있으며, 선택 항목에 대해 동의를 거부해도 서비스 이용이 가능합니다.

보기

개인정보 이용 목적- 뉴스레터 발송 및 CS처리, 공지 안내 등

개인정보 수집 항목- 이메일 주소, 닉네임

개인정보 보유 및 이용기간- 원칙적으로 개인정보 수집 및 이용목적이 달성된 후에 해당정보를 지체없이 파기합니다. 단, 관계법령의 규정에 의하여 보존할 필요가 있는 경우 일정기간 동안 개인정보를 보관할 수 있습니다.
그 밖의 사항은 경향신문 개인정보취급방침을 준수합니다.

보기

경향신문의 새 서비스 소개, 프로모션 이벤트 등을 놓치지 않으시려면 '광고 동의'를 눌러 주세요.

여러분의 관심으로 뉴스레터가 성장하면 뉴욕타임스, 월스트리트저널 등의 매체처럼 좋은 광고가 삽입될 수 있는데요. 이를 위한 '사전 동의'를 받는 것입니다. 많은 응원 부탁드립니다. (광고만 메일로 나가는 일은 '결코' 없습니다.)

레터 받기 취소하기
뉴스레터 구독
닫기

닫기
닫기

뉴스레터 구독이 완료되었습니다.

개인정보 수집 및 이용
닫기

개인정보 이용 목적- 뉴스레터 발송 및 CS처리, 공지 안내 등

개인정보 수집 항목- 이메일 주소, 닉네임

개인정보 보유 및 이용기간- 원칙적으로 개인정보 수집 및 이용목적이 달성된 후에 해당정보를 지체없이 파기합니다. 단, 관계법령의 규정에 의하여 보존할 필요가 있는 경우 일정기간 동안 개인정보를 보관할 수 있습니다.
그 밖의 사항은 경향신문 개인정보취급방침을 준수합니다.

닫기
광고성 정보 수신 동의
닫기

경향신문의 새 서비스 소개, 프로모션 이벤트 등을 놓치지 않으시려면 '광고 동의'를 눌러 주세요.

여러분의 관심으로 뉴스레터가 성장하면 뉴욕타임스, 월스트리트저널 등의 매체처럼 좋은 광고가 삽입될 수 있는데요. 이를 위한 '사전 동의'를 받는 것입니다. 많은 응원 부탁드립니다. (광고만 메일로 나가는 일은 '결코' 없습니다.)

닫기
댓글