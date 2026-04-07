아르테미스 2호, ‘지구서 가장 멀어진 인류’ 신기록 수립…달 뒷면서 ‘유턴’

미국 항공우주국(NASA)의 달 유인 탐사선 아르테미스 2호 우주비행사들이 ‘지구에서 가장 멀어진 인류’라는 신기록을 6일(미국시간) 작성했다.

NASA에 따르면 아르테미스 2호는 이날 오후 1시57분(한국시간 7일 오전 2시57분) 지구에서 40만171㎞ 떨어진 우주 공간을 통과했다. 1970년 4월 아폴로 13호가 세운 지구와의 종전 최장 거리 기록을 아르테미스 2호가 경신한 것이다.

기록 경신 뒤 달로 계속 접근한 아르테미스 2호는 이날 오후 2시45분부터 달 관측을 시작했다. 우주선 창밖으로 보이는 월면 지형 가운데 사전 선별된 30곳을 우주비행사들이 촬영하는 작업에 들어갔다.

월면 촬영을 이어가며 아르테미스 2호는 달 뒷면을 향해 계속 접근했다. NASA는 아르테미스 2호 비행 궤도를 달 뒷면을 유턴하듯 돌아 지구로 향하도록 설계했다.

이에 따라 이날 오후 6시44분부터는 아르테미스 2호 동체가 달 뒤로 완전히 들어가며 통신이 두절됐다. 통신이 끊기는 시간은 약 40분간이다.

통신 두절 상태로 아르테미스 2호는 오후 7시2분 월면에서 6550㎞까지 접근할 예정이다. 5분 뒤인 7시7분에는 지구에서 40만6778㎞까지 멀어진다. 인류가 만든 모든 유인 우주선을 통틀어 지구와 가장 멀어진 기록을 세우게 되는 것이다.

아르테미스 2호는 오후 7시25분 달 뒷면을 벗어나며 지구와의 통신을 재개할 예정이다.