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서울시, ‘중동전쟁 여파’ 8일부터 공영주차장 승용차 5부제 실시

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본문 요약

중동전쟁 여파에 따라 공영주차장에서도 승용차 5부제가 실시된다.

서울시는 중동전쟁 장기화에 따른 원유 자원안보 위기 '경계' 단계 발령과 정부 지침에 발맞춰 공영주차장 승용차 5부제를 시행한다고 7일 밝혔다.

이번 5부제는 오는 8일부터 자원안보 위기 경보가 해제될 때까지 시행된다.

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서울시, ‘중동전쟁 여파’ 8일부터 공영주차장 승용차 5부제 실시

입력 2026.04.07 07:47

  • 박채연 기자

  • 기사를 재생 중이에요

중동 전쟁 여파로 자원 안보 위기 경보가 3단계로 격상됨에 따라 오는 8일부터 공공기관 승용차 부제가 2부제(홀짝제)로 강화되고 공영주차장에서 5부제가 시행된다. 사진은 지난 6일 서울 종로구 정부서울청사 입구에 설치된 공공 5부제 안내판. 문재원 기자

중동 전쟁 여파로 자원 안보 위기 경보가 3단계로 격상됨에 따라 오는 8일부터 공공기관 승용차 부제가 2부제(홀짝제)로 강화되고 공영주차장에서 5부제가 시행된다. 사진은 지난 6일 서울 종로구 정부서울청사 입구에 설치된 공공 5부제 안내판. 문재원 기자

중동전쟁 여파에 따라 공영주차장에서도 승용차 5부제가 실시된다.

서울시는 중동전쟁 장기화에 따른 원유 자원안보 위기 ‘경계’ 단계 발령과 정부 지침에 발맞춰 공영주차장 승용차 5부제를 시행한다고 7일 밝혔다.

이번 5부제는 오는 8일부터 자원안보 위기 경보가 해제될 때까지 시행된다. 대상은 서울 내 공영주차장 75곳으로, 10인승 이하 승용자동차에 적용된다. 차량번호 끝자리를 기준으로 요일별 주차장 입차가 제한되며 토·일요일과 공휴일은 시행되지 않는다.

다만 시는 전통시장, 주거밀집지역 등 시민 생활과 밀접한 지역에는 민생 불편을 최소화하도록 운영할 방침이다. 전통시장 인근, 주요 상권, 주거 밀집 등 5부제 미시행 33곳은 평상시처럼 공영주차장을 이용할 수 있다.

또 장애인(동승 포함), 국가유공자, 임산부, 미취학 유아 동승 차량과 의료·소방 등 특수 목적 차량은 5부제에서 제외된다. 친환경 이동 수단인 전기차와 수소차는 입차가 허용되지만, 경차와 하이브리드 차량은 5부제 대상에 포함된다.

공영주차장 정기권 이용자에 대한 안내도 시행한다. 기존에 판매된 4월 정기권은 출입 제한에서 제외하고, 5월 정기권 판매분부터는 5부제 이행 동의를 받은 후 판매할 계획이다.

시는 주차정보 안내 시스템과 누리집을 통해 5부제를 안내하고, 주요 주차장 27곳에서 서울시설공단과 합동 캠페인을 할 예정이다. 현장 불시 점검반을 편성해 취약 시간대 모니터링을 병행한다.

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