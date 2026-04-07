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이 대통령, 오늘 정청래·장동혁과 회담···중동전쟁 경제위기 대응 논의

입력 2026.04.07 07:48

수정 2026.04.07 07:50

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이재명 대통령(가운데)과 정청래 더불어민주당 대표(오른쪽), 장동혁 국민의힘 대표가 지난해 9월 서울 용산 대통령실에서 오찬하기 전에 기념 촬영을 하고 있다. 대통령실사진기자단

이재명 대통령(가운데)과 정청래 더불어민주당 대표(오른쪽), 장동혁 국민의힘 대표가 지난해 9월 서울 용산 대통령실에서 오찬하기 전에 기념 촬영을 하고 있다. 대통령실사진기자단

이재명 대통령이 7일 정청래 더불어민주당 대표와 장동혁 국민의힘 대표 등 여야 지도부를 청와대로 초청해 중동 사태에 따른 경제 위기 대응 방안 등을 협의한다.

이 대통령은 이날 오전 11시30분 청와대에서 ‘여야정 민생경제협의체 회담’을 연다.

오찬을 겸해 열리는 이날 회담에는 민주당 정 대표와 한병도 원내대표, 국민의힘 장 대표와 송언석 원내대표 등이 참석한다. 김민석 국무총리, 강훈식 대통령 비서실장과 홍익표 청와대 정무수석 등도 함께한다.

이번 회담은 중동 전쟁에 따른 경제 위기 대응을 위해 이 대통령이 직접 제안한 것이다. 의제 제한은 별도로 없다.

이 대통령은 추가경정예산안 및 민생 법안 처리에 관한 국회의 협조를 요청할 것으로 보인다. 이밖에 개헌이나 부동산 정책 등에 대한 대화가 두루 오갈 가능성도 있다.

국민의힘은 추경 일부 사업의 예산 삭감 등을 요구한다는 방침이다. 또 장 대표는 지난 5일 한 유튜브 채널에서 “(이 대통령 사건) 공소 취소 문제나 민주당이 여러 악법을 밀어붙이는 부분에 대해 대통령도 일정 부분 역할을 해야 한다는 말씀을 드려야 할 것 같다”고 말했다.

이 대통령과 여야 대표가 만나는 것은 지난해 9월8일 오찬 이후 약 7개월 만이다. 이 대통령은 지난 2월 여야 대표와의 오찬 회동을 추진했으나 당일 장 대표가 불참 의사를 밝히면서 무산됐다. 이후 송 원내대표는 지난달 31일 중동 전쟁 대응을 위한 여야정 긴급 원탁회의를 제안한 바 있다.

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