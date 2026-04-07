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숲에서 일하고 쉰다···‘반값 숙박’ 백두대간 워케이션 뜬다

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본문 요약

산림청 산하 한국수목원정원관리원은 자연 속에서 일과 휴식을 동시에 경험할 수 있는 체류형 프로그램 '숲속 로그인_국립백두대간수목원 워케이션' 참여자를 상시 모집한다고 7일 밝혔다.

참여자는 국립백두대간수목원 내 연수시설을 이용하며 업무 수행이 가능한 환경을 제공받고 '숲 해먹 체험' 등 다양한 자연 기반 힐링 콘텐츠를 경험할 수 있다.

또한 수목원 자유관람과 세미나실 이용이 가능해 업무 집중도와 휴식 만족도를 동시에 높일 수 있도록 했다.

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(제공 = 경향신문&NAVER MEDIA API)

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숲에서 일하고 쉰다···‘반값 숙박’ 백두대간 워케이션 뜬다

입력 2026.04.07 09:15

  • 강정의 기자

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한수정, 자연 체류형 프로그램 참여자 모집

‘숲속 로그인_국립백두대간수목원 워케이션’ 홍보물. 한국수목원정원관리원 제공

‘숲속 로그인_국립백두대간수목원 워케이션’ 홍보물. 한국수목원정원관리원 제공

산림청 산하 한국수목원정원관리원은 자연 속에서 일과 휴식을 동시에 경험할 수 있는 체류형 프로그램 ‘숲속 로그인_국립백두대간수목원 워케이션’ 참여자를 상시 모집한다고 7일 밝혔다.

이번 프로그램은 경북문화관광공사의 ‘경북형 워케이션’ 사업의 일환으로, 최근 확산되는 워케이션 트렌드에 맞춰 청정한 백두대간 숲 환경에서 업무와 힐링을 함께 누릴 수 있도록 기획됐다. 운영 기간은 이달부터 오는 11월까지다.

참여자는 국립백두대간수목원 내 연수시설을 이용하며 업무 수행이 가능한 환경을 제공받고 ‘숲 해먹 체험’ 등 다양한 자연 기반 힐링 콘텐츠를 경험할 수 있다. 또한 수목원 자유관람과 세미나실 이용이 가능해 업무 집중도와 휴식 만족도를 동시에 높일 수 있도록 했다.

프로그램은 2박3일부터 최대 3박4일까지 이용할 수 있으며 숙박료는 정상가 대비 50% 할인된 금액으로 제공된다. 참여자에게는 웰컴키트와 함께 경북 지역에서 사용할 수 있는 3만원 상당의 교통 바우처가 지원된다. 아울러 여행자보험 가입도 지원해 안전한 체류 환경을 마련했다.

참여 신청 및 문의는 전화(054-679-0903)를 통해 가능하며 자세한 내용은 국립백두대간수목원 누리집에서 확인할 수 있다.

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